В Пустошку проведут 4G

Осенью Минцифры России предложило россиянам проголосовать за населенные пункты, в которые приоритетно проведут мобильную связь стандарта 4G (LTE). Проголосовать можно было онлайн через платформу обратной связи портала Госуслуг и офлайн, отправив письмо на почтовый адрес Минцифры России. За полтора месяца проголосовали более 700 тысяч человек, из них 85 тысяч голосов в Минцифры поступило по почте.

«Голосование завершилось 15 ноября. Нам потребовалось два месяца, чтобы разобрать десятки тысяч бумажных писем. Некоторые из них содержали около полутора тысяч голосов с указанием ФИО и подписью проголосовавшего. Мы учли каждый голос. Некоторые граждане организованно отправляли письма, например, жители села Оноприеновка Оренбургской области. От них мы получили 23 письма, которые были отправлены в один день. Все письма открывали и перепроверяли наши сотрудники вручную», — уточнил замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.

На портале также опубликован перечень, состоящий из 898 населенных пунктов, которые не вошли в список для подключения, но набрали необходимое количество голосов. В некоторые из них мобильную связь уже провели в декабре прошлого года, в другие провести линию связи технологически невозможно, например, из-за ландшафта или удаленности от базовой станции. В таких населенных пунктах связь обеспечит спутниковая группировка, которая создается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО «Ростелеком» с 2014 года. В 2021 году стандарт связи 4G (LTE) стал частью универсальных услуг связи, который должен быть доступен по всей России, даже в малонаселенных пунктах, где насчитывается от 100 до 500 человек. В 2021 году связь 4G появилась в 1201 населенном пункте.

Государство подключает населенные пункты к интернету в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».





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