В Пустошку проведут 4G

Осенью Минцифры России
предложило россиянам проголосовать за населенные пункты, в которые приоритетно
проведут мобильную связь стандарта 4G (LTE). Проголосовать можно было онлайн
через платформу обратной связи портала Госуслуг и офлайн, отправив письмо на
почтовый адрес Минцифры России. За полтора месяца проголосовали более 700 тысяч
человек, из них 85 тысяч голосов в Минцифры поступило по почте.
«Голосование завершилось
15 ноября. Нам потребовалось два месяца, чтобы разобрать десятки тысяч бумажных
писем. Некоторые из них содержали около полутора тысяч голосов с указанием ФИО
и подписью проголосовавшего. Мы учли каждый голос. Некоторые граждане
организованно отправляли письма, например, жители села Оноприеновка
Оренбургской области. От них мы получили 23 письма, которые были отправлены в
один день. Все письма открывали и перепроверяли наши сотрудники вручную», — уточнил
замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.
На портале также
опубликован перечень, состоящий из 898 населенных пунктов, которые не вошли в
список для подключения, но набрали необходимое количество голосов. В некоторые
из них мобильную связь уже провели в декабре прошлого года, в другие провести
линию связи технологически невозможно, например, из-за ландшафта или
удаленности от базовой станции. В таких населенных пунктах связь обеспечит
спутниковая группировка, которая создается в рамках нацпрограммы «Цифровая
экономика».
Программа устранения
цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО «Ростелеком»
с 2014 года. В 2021 году стандарт связи 4G (LTE) стал частью универсальных
услуг связи, который должен быть доступен по всей России, даже в малонаселенных
пунктах, где насчитывается от 100 до 500 человек. В 2021 году связь 4G
появилась в 1201 населенном пункте.
Государство подключает
населенные пункты к интернету в рамках федерального проекта «Информационная
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».
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