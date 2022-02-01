Прожиточный минимум должника будет защищен от списания

"Законодательная
новация повышает социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной
финансовой ситуации, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов
России Владимир Груздев. - Чтобы воспользоваться правом, необходимо будет в
обязательном порядке обратиться с заявлением в подразделение судебных
приставов, в котором ведется исполнительное производство". Сделать это
можно будет как лично, так и в электронной форме. Если на содержании у должника
находится, например, родственник-инвалид, то гражданин вправе обратиться в суд с
заявлением о сохранении ему средств, превышающих установленный по закону
прожиточный минимум.
"Также должник может
написать заявление в свой банк: на тот случай, если взыскатель принесет
исполнительный лист напрямую в финансовую организацию. Закон это позволяет. Но
сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном
банке", - резюмировал глава правления АЮР. Данная мера будет
распространяться практически на всех должников, за редким исключением.
Например, такого права не будет у алиментщиков.
По закону за долги может
удерживаться до 50% зарплаты или пенсии. На практике это приводило к тому, что
пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, рисковали
остаться даже без самых необходимых средств существования. Теперь у них
появился неснижаемый порог.
Как поясняют в Главном
управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области, в
заявлении необходимо указать свои данные: фамилию, имя, отчество, гражданство,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место
пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного
производства.
Также надо будет назвать
реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные
средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка,
реквизиты которого указаны в заявлении. "На основании содержащейся в заявлении
информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит
его в банк для последующего исполнения", - подчеркнули в управлении.
Минюст уже внес
необходимые поправки в порядок расчета суммы денежных средств на счете, на
которую не может быть обращено взыскание. В них детально разъясняются правила
расчета несгораемого остатка на счетах должников. В частности, как поясняет
приказ, сумма прожиточного минимума должна выделяться с каждой новой зарплаты.
Однако при поступлении новой получки старая лишается защиты.
Владислав Куликов
"Российская газета" https://rg.ru/2022/01/31/prozhitochnyj-minimum-dolzhnika-budet-zashchishchen-ot-spisaniia.html
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