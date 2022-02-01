За безопасность на дорогах

- В январе на гатчинских дорогах пострадали 6 детей, – говорит инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Елена Зверева. – Все – не по своей вине. Пятеро пострадавших детей-пассажиров находились в детских удерживающих устройствах. Травмы у некоторых серьезные, один ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

При проведении мероприятия мы напоминаем водителям о необходимости быть предельно внимательными и не допускать выезда на полосу встречного движения. Учитывать дорожную обстановку и метеорологические условия.

Детские удерживающие устройства должны быть качественными. Автокресло следует закреплять в машине и обязательно пристегивать ребенка. Нередко родители просто сажают ребенка в автокресло, не пристегивая ремнями.

25-го января мы провели профилактическое мероприятие вблизи Гатчинской детской поликлиники. Надо отдать должное: все водители, которых мы проверили, перевозили детей в соответствии с правилами.

Также в ходе акции проводились профилактические беседы с водителями на трассе Санкт-Петербург – Псков – о недопустимости выезда на встречную полосу и соблюдении скоростного режима. Резкий рост ДТП с участием детей – повод лишний раз вспомнить поговорку: «Тише едешь – дальше будешь».