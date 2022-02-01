За безопасность на дорогах

- В
январе на гатчинских дорогах пострадали 6 детей, – говорит инспектор по
пропаганде ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Елена Зверева. – Все – не
по своей вине. Пятеро пострадавших детей-пассажиров находились в детских
удерживающих устройствах. Травмы у некоторых серьезные, один ребенок был
госпитализирован в тяжелом состоянии.
При
проведении мероприятия мы напоминаем водителям о необходимости быть предельно внимательными
и не допускать выезда на полосу встречного движения. Учитывать дорожную
обстановку и метеорологические условия.
Детские
удерживающие устройства должны быть качественными. Автокресло следует
закреплять в машине и обязательно пристегивать ребенка. Нередко родители просто
сажают ребенка в автокресло, не пристегивая ремнями.
25-го
января мы провели профилактическое мероприятие вблизи Гатчинской детской
поликлиники. Надо отдать должное: все водители, которых мы проверили,
перевозили детей в соответствии с правилами.
Также
в ходе акции проводились профилактические беседы с водителями на трассе
Санкт-Петербург – Псков – о недопустимости выезда на встречную полосу и
соблюдении скоростного режима. Резкий рост ДТП с участием детей – повод лишний
раз вспомнить поговорку: «Тише едешь – дальше будешь».