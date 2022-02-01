Зимний марафон «Дорога жизни»

Для участников были подготовлены трассы в 1, 5, 10 и 42 километра. Основной маршрут марафона проходил по легендарной Дороге жизни: от Ладожского озера (музея «Дорога жизни») до Петербурга (памятника «Цветок жизни»). Старт был дан после традиционного возложения цветов к монументу «Разорванное кольцо» и минуты молчания.

Гатчину на соревнованиях представляли более 40 легкоатлетов – активисты клуба любителей бега «Сильвия», сообщества «Гатчинские пробежки» и др. Большинство выбрали для себя дистанцию 10 км, но нашлись и отважные, преодолевшие трасу 42 км.

«Погода в этот день была достаточно холодной, несмотря на -3 градуса, дул сильный ветер и выпал свежий снег. Трасса была очень непростой и даже кому-то сложной, под ногами кашеобразный снег, под ним частично лёд, где-то местами проглядывал асфальт. Поэтому бежать было тяжело. Но мы справились и все удачно финишировали, кто-то официально и впервые пробежал 10 км, а кто-то установил свой личный рекорд на 10 и 42,2 км. На финише всех ждала красивая медаль и вкусная горячая гречневая каша с мясом. Также была организована баня и купель, каждый по желанию мог сходить в парную и окунуться», – поделились участники впечатлениями на своей странице «Гатчинские пробежки».