Зимний марафон «Дорога жизни»

Для
участников были подготовлены трассы в 1, 5, 10 и 42 километра. Основной маршрут
марафона проходил по легендарной Дороге жизни: от Ладожского озера (музея
«Дорога жизни») до Петербурга (памятника «Цветок жизни»). Старт был дан после
традиционного возложения цветов к монументу «Разорванное кольцо» и минуты
молчания.
Гатчину
на соревнованиях представляли более 40 легкоатлетов – активисты клуба любителей
бега «Сильвия», сообщества «Гатчинские пробежки» и др. Большинство выбрали для
себя дистанцию 10 км, но нашлись и отважные, преодолевшие трасу 42 км.
«Погода
в этот день была достаточно холодной, несмотря на -3 градуса, дул сильный ветер
и выпал свежий снег. Трасса была очень непростой и даже кому-то сложной, под
ногами кашеобразный снег, под ним частично лёд, где-то местами проглядывал
асфальт. Поэтому бежать было тяжело. Но мы справились и все удачно
финишировали, кто-то официально и впервые пробежал 10 км, а кто-то установил
свой личный рекорд на 10 и 42,2 км. На финише всех ждала красивая медаль и
вкусная горячая гречневая каша с мясом. Также была организована баня и купель,
каждый по желанию мог сходить в парную и окунуться», – поделились участники впечатлениями
на своей странице «Гатчинские пробежки».