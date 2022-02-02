Акция «Случайный вальс» объединила 71 регион страны

- 2 февраля 1943 года советские войска одержали одну из самых значимых побед – победу в Сталинградской битве. Сегодня слова известной песни композитора Макса Фраткина на стихи Евгения Долматовского, напоминающей о тех событиях, звучат почти в каждом регионе страны. Несмотря на усиление ограничительных мер, там, где позволяет эпидобстановка, «Молодёжка ОНФ» проводит акцию «Случайный вальс». В этом году флешмоб объединил 71 регион. Его суть проста – ребята танцуют вальс в самых разных местах – в аэропортах, на вокзалах, и приглашают случайных прохожих присоединиться. Такие акции помогают сохранить культурное наследие и историческую память, - отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

В Ленинградской области акция прошла в деревне Вындин Остров Волховского района. Вальс станцевали 20 человек. Это волонтеры, которые прибыли для оказания помощи своим подшефным – пожилым местным жителям. Постановку танца взяла на себя участница команды «Молодёжки ОНФ» Елизавета Егоренко.

- Я не хореограф, но много раз принимала участие в классических балах, и что такое вальс, представление имею. Объяснить ребятам, как правильно двигаться, было не сложно, хотя некоторые танцевали вальс первый раз, - рассказала Елизавета Егоренко.

Добровольцы Пензенской области погрузили в атмосферу прифронтового города зрителей Драматического театра им. А.В. Луначарского. Всех посетителей участники акции приглашали присоединиться к танцу и поддержать «Случайный вальс».

- На подготовку ушел не один день. Мы заранее нашли костюмы: парням подобрали военную форму, девочки надели красивые платья. Танец ставила участница нашей команды Софья Чехманова, которая занимается в танцевальной группе «Каприз» при школе №74, в том числе – и бальными танцами, - сказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Пензенской области Никита Светкин.

Напомним, композиция «Случайный вальс» была написана спустя несколько дней после победы в битве под Сталинградом. В ней рассказывается история любви военного летчика и жительницы небольшого прифронтового города. Молодые люди познакомились и успели станцевать всего один танец, после которого больше никогда не виделись. Молодой человек погиб на задании.

- Эта песня, которая дарила надежду на мирную жизнь, на встречу с родными и любимыми. Рассказ о случайной встрече военного летчика и простой русской девушки напоминает, что несмотря на все лишения и тяготы войны солдаты знали, что дома их ждут дети и жены. Любовь давала им силу и веру в победу, - поделился участник акции «Случайный вальс» из Пензы Даниил Беспалов.

В Туле акцию организовали сразу на двух площадках – в Музее обороны города и в парке «Патриот». Вместе с «Молодёжкой ОНФ» вальс станцевали студенты колледжа культуры и искусств, военных учебных заведений, а также все желающие.

Во многих регионах флешмоб проходит под руководством профессиональных танцоров. По словам преподавателей танцев, вальсировать умел каждый русский офицер, это было обязательной частью его культурного воспитания. Эта традиция получила широкое распространение в период Великой Отечественной войны, когда вальс символизировал короткий отдых между сражениями.

- Сама идея парного танца - про альтруизм, умение общаться, любовь к ближнему и заботу о ком-то еще, кроме себя. В этом смысле, вальс - очень русский танец, у нас же в культуре заложено помогать ближнему. Сегодня такие акции очень нужны молодежи, чтобы не только сохранять память о войне, но и учиться любить, строить отношения. Поэтому я с удовольствием поддержал идею «Случайного вальса» и помог волонтерам научиться вальсировать, - рассказал руководитель танцевальной студии «Ритм» из Чебоксар Борис Ильин.

Флешмоб для жителей Чебоксар прошёл на Красной Площади. В акции приняли участие студенты сузов и вузов.

Ко всероссийской акции присоединилась и Владимирская область. Третий год подряд площадкой для «Случайного вальс» стала Театральная площадь региональной столицы. Вместе с жителями города под мелодию военных лет станцевали студенты, которые несколько дней готовились к флешмобу.

В Смоленске участники команды «Молодёжки ОНФ» организовали акцию в зале ожидания железнодорожного вокзала города. Вместе с добровольцами здесь станцевали не только пассажиры и встречающие, но и другие жители региона.

А в Магадане флешмоб прошел в одном из торговых центров города. Его поддержали сотрудники МЧС.