Не торопитесь! И учитесь падать!

- Дни, когда на улице гололед, сильно отличаются от
остальных, – говорит врач-травматолог Гатчинской больницы Николай Рябоконь. –
Пациентов сразу становится больше, травмы тяжелее. Вместо обычных ушибов,
растяжений и иногда переломов случаются сплошь переломы. Чаще всего при падении
люди травмируют руки и ноги: ломают лодыжки, голени, бедра, предплечья. Это
связано с тем, как падает человек в гололед: он поскальзывается, теряет
равновесие и, если ногу не сломал, рефлекторно выставляет руку, чтобы защитить
голову и туловище. Голову и туловище не всегда, но спасает, а вот руку ломает.
-
Есть рекомендации, как правильно падать?
- Для начала
надо поддерживать себя в хорошей физической форме. Спортсмены, занимающиеся
зимними и другими видами спорта, падать умеют. Мало того, что у них хорошо
развит мышечный корсет (мышцы шеи, спины, пресс), их специально учат
группироваться и падать правильно. Со временем у человека развивается
соответствующая привычка и он ментально к падению готов. Такие люди тоже,
конечно, падают, но с меньшими последствиями.
Если говорить о рекомендациях, то главное, на мой
взгляд – не ударяться головой. Особый риск – в падении на спину: удар головой
получается наиболее амплитудный и опасный, да и позвоночник можно сломать. И
только хорошо развитые, вовремя напряжённые мышцы шеи и спины при падении назад
способны спасти голову от удара, а человека, нередко, от инвалидности.
Если хватает физической подготовки – падайте на бок,
на напряжённое, прижатое к телу плечо. Если не уверены, лучше вовремя бросить
сумку, с чем бы она ни была, и сломать руку, чем с высоты своего роста
удариться лбом оземь. Последствия черепно-мозговых травм непредсказуемы.
Но в гололед случаются не только падения. Мы живем в
городе с интенсивным движением, и в гололед аварии случаются чаще и тяжелее.
Сценарий разный, но исход один – пациенты с тяжёлыми травмами груди, головы,
таза. Это часть цены, которую мы платим за технологический прогресс и за
собственные спешку, невнимательность, самонадеянность.
Поэтому главная
рекомендация: находясь на улице, быть внимательными, не торопиться. Особенно в
гололед.
-
Какого возраста сейчас пациентов больше?
- Возраст самый
разный: много пожилых, много молодежи и детей. У нас есть такое понятие:
детский час. По будням вечером как будто автобус приезжает: идет наплыв
маленьких пациентов. Родители после работы приходят домой, и выясняется, что
кто-то в садике упал, кто-то в школе, где-то что-то болит, и детей везут к нам.
Если говорить о сезонности, то какого-то всплеска
детских травм я не вижу. Но хотелось бы обратить внимание родителей на
популярное катание на «ватрушках». Это один из самых опасных видов зимних
развлечений. Абсолютно неконтролируемый полет – сомнительное удовольствие. Я
много видел этих травм. Ближе всего к земле – поясница, копчик, спина. Подлетая
на какой-нибудь кочке, человек на полной скорости приземляется на спину, на
ягодицы, и предотвратить он этого никак не может. Тут уже не руки-ноги ломаются
– тут травма позвоночника сразу. Так что, если очень хочется покататься на
«ватрушках», делайте это с умом и только в проверенных, лучше специально
приспособленных местах.
- Какой самый травматичный вид спорта?
- Если бы все спортсмены Гатчины обращались к нам, я
бы сказал. А так – для каждого вида спорта характерны свои травмы. Самые
травматичные, пожалуй, футбол, хоккей и все, что связано с большой скоростью:
горные лыжи, сноуборд. Но травмы получают и на легкой атлетике, и на
гимнастике. Даже балерины приходят – у них, правда, не столько травмы, сколько профессиональные
заболевания: деформации на ногах, артрозы.
- Вы оперируете сложные случаи?
- Сложность – понятие относительное. Не так давно
считалось сложным случаем, например, эндопротезирование тазобедренного сустава.
Теперь первичное эндопротезирование (при переломе шейки бедра) выполняется в
подавляющем большинстве больниц.
Наше травматолого-ортопедическое отделение за
последние 5-7 лет стало эффективно и на высоком уровне оперировать пациентов со
сложными переломами таза, рёбер, не говоря уже о сложных травмах конечностей.
Активно используется аппарат Илизарова и его современные модификации. Это если
говорить о вещах, которые сложны по определению.
У нас сложные случаи на потоке. Когда любой сложности
случай попадает к нам, приходится с ним справляться. Мы занимаемся не только
эндопротезированием при травме, но и при сложных артрозах. И сегодня уже
считается сложным поставить протез минимально инвазивно (из маленького
разреза), с минимальной хирургической агрессией (повредив как можно меньше
мышц, которым придётся заживать несколько недель) – это улучшает и ускоряет
послеоперационное восстановление. В этом плане у нас один из самых передовых
центров в регионе: мы используем современные протезы и малоинвазивные доступы,
что обуславливает быстроту реабилитации и стабильно хорошие результаты.
Сейчас у нас сразу несколько талантливых специалистов
активно развивают конкретные направления: эндопротезирование тазобедренного и
коленного суставов, артроскопию крупных суставов, хирургию кисти, стопы,
коррекцию деформаций. Не буду в рамках интервью останавливаться на каждом из
них. Скажу лишь, что именно необходимость быть готовыми к сложным случаям в
самых разных областях нашей специальности вдохновляет нас на развитие. Такова
уж специфика работы в межрайонной больнице.
- Николай Анатольевич, зловещий диагноз
«перелом шейки бедра», который превращает пожилых людей в лежачих больных,
можно как-то предотвратить?
- Шейка бедра –
это классическая история, для которой иногда даже падать не надо. Резкое
движение, неудачный поворот, мышечное сокращение – и перелом. Профилактика
такого перелома – это прежде всего, профилактика остеопороза и падений.
Остеопороз – это снижение плотности костной ткани. Он
напрямую связан с поступлением в организм кальция и его усвояемостью. Причин у
этого заболевания много, развиться оно может и у мужчин, и у женщин в любом
возрасте. Но у женщин оно встречается чаще, особенно в постменопаузе. Это
связано с изменениями гормонального фона. У мужчин гормональный фон тоже с
возрастом меняется, но это происходит медленнее, плавнее. У женщин остеопороз
начинается раньше и развивается быстрее. Из-за остеопороза любые переломы
происходят легче. Низкоэнергетической травмы достаточно для того, чтобы
случился перелом. От одного и того же падения в молодом и среднем возрасте
будет ушиб, а в пожилом – перелом.
Профилактика остеопороза, в свою очередь, – это
здоровый образ жизни, полноценное питание. Здоровый рацион обеспечивает
нормальное состояние всех систем организма, в том числе и костной.
- Одним только ЗОЖ явно не спасешься…
- Узнать о том, есть ли у человека остеопороз и
насколько он выражен, можно с помощью анализа – денситометрии. Конечно, все
индивидуально, но я бы рекомендовал всем женщинам в течение пяти лет после
менопаузы сделать это исследование.
Вылечиться от остеопороза навсегда нельзя – можно
только контролировать, отложить или замедлить его развитие. Этими вопросами занимаются
врачи-эндокринологи. Значительная же доля работы травматологов-ортопедов – это
лечение последствий нелеченого остеопороза.
Как травматолог добавлю, что всегда нужно адекватно
оценивать свои силы и не храбриться. Например, если человека мучают
головокружения, которые становятся всё чаще и чаще, нужно срочно брать ходунки,
с ними идти к неврологу, выяснять причину и дальнейшие действия. Не надо ждать
того самого падения, в результате которого случится перелом шейки бедра.
По тому же принципу, если есть сомнения в собственных
силах, выходя на улицу в гололёд, стоит взять трость. Носить адекватную для
зимы обувь – не скользкую. Подавляющее большинство таких рекомендаций всем
известны и до неприличия логичны. Жаль, что большинство граждан также до
неприличия этими рекомендациями пренебрегают и потом страдают.
Беседовала Екатерина Дзюба