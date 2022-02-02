Не торопитесь! И учитесь падать!

- Дни, когда на улице гололед, сильно отличаются от остальных, – говорит врач-травматолог Гатчинской больницы Николай Рябоконь. – Пациентов сразу становится больше, травмы тяжелее. Вместо обычных ушибов, растяжений и иногда переломов случаются сплошь переломы. Чаще всего при падении люди травмируют руки и ноги: ломают лодыжки, голени, бедра, предплечья. Это связано с тем, как падает человек в гололед: он поскальзывается, теряет равновесие и, если ногу не сломал, рефлекторно выставляет руку, чтобы защитить голову и туловище. Голову и туловище не всегда, но спасает, а вот руку ломает.

- Есть рекомендации, как правильно падать?

- Для начала надо поддерживать себя в хорошей физической форме. Спортсмены, занимающиеся зимними и другими видами спорта, падать умеют. Мало того, что у них хорошо развит мышечный корсет (мышцы шеи, спины, пресс), их специально учат группироваться и падать правильно. Со временем у человека развивается соответствующая привычка и он ментально к падению готов. Такие люди тоже, конечно, падают, но с меньшими последствиями.

Если говорить о рекомендациях, то главное, на мой взгляд – не ударяться головой. Особый риск – в падении на спину: удар головой получается наиболее амплитудный и опасный, да и позвоночник можно сломать. И только хорошо развитые, вовремя напряжённые мышцы шеи и спины при падении назад способны спасти голову от удара, а человека, нередко, от инвалидности.

Если хватает физической подготовки – падайте на бок, на напряжённое, прижатое к телу плечо. Если не уверены, лучше вовремя бросить сумку, с чем бы она ни была, и сломать руку, чем с высоты своего роста удариться лбом оземь. Последствия черепно-мозговых травм непредсказуемы.

Но в гололед случаются не только падения. Мы живем в городе с интенсивным движением, и в гололед аварии случаются чаще и тяжелее. Сценарий разный, но исход один – пациенты с тяжёлыми травмами груди, головы, таза. Это часть цены, которую мы платим за технологический прогресс и за собственные спешку, невнимательность, самонадеянность.

Поэтому главная рекомендация: находясь на улице, быть внимательными, не торопиться. Особенно в гололед.

- Какого возраста сейчас пациентов больше?

- Возраст самый разный: много пожилых, много молодежи и детей. У нас есть такое понятие: детский час. По будням вечером как будто автобус приезжает: идет наплыв маленьких пациентов. Родители после работы приходят домой, и выясняется, что кто-то в садике упал, кто-то в школе, где-то что-то болит, и детей везут к нам.

Если говорить о сезонности, то какого-то всплеска детских травм я не вижу. Но хотелось бы обратить внимание родителей на популярное катание на «ватрушках». Это один из самых опасных видов зимних развлечений. Абсолютно неконтролируемый полет – сомнительное удовольствие. Я много видел этих травм. Ближе всего к земле – поясница, копчик, спина. Подлетая на какой-нибудь кочке, человек на полной скорости приземляется на спину, на ягодицы, и предотвратить он этого никак не может. Тут уже не руки-ноги ломаются – тут травма позвоночника сразу. Так что, если очень хочется покататься на «ватрушках», делайте это с умом и только в проверенных, лучше специально приспособленных местах.

- Какой самый травматичный вид спорта?

- Если бы все спортсмены Гатчины обращались к нам, я бы сказал. А так – для каждого вида спорта характерны свои травмы. Самые травматичные, пожалуй, футбол, хоккей и все, что связано с большой скоростью: горные лыжи, сноуборд. Но травмы получают и на легкой атлетике, и на гимнастике. Даже балерины приходят – у них, правда, не столько травмы, сколько профессиональные заболевания: деформации на ногах, артрозы.

- Вы оперируете сложные случаи?

- Сложность – понятие относительное. Не так давно считалось сложным случаем, например, эндопротезирование тазобедренного сустава. Теперь первичное эндопротезирование (при переломе шейки бедра) выполняется в подавляющем большинстве больниц.

Наше травматолого-ортопедическое отделение за последние 5-7 лет стало эффективно и на высоком уровне оперировать пациентов со сложными переломами таза, рёбер, не говоря уже о сложных травмах конечностей. Активно используется аппарат Илизарова и его современные модификации. Это если говорить о вещах, которые сложны по определению.

У нас сложные случаи на потоке. Когда любой сложности случай попадает к нам, приходится с ним справляться. Мы занимаемся не только эндопротезированием при травме, но и при сложных артрозах. И сегодня уже считается сложным поставить протез минимально инвазивно (из маленького разреза), с минимальной хирургической агрессией (повредив как можно меньше мышц, которым придётся заживать несколько недель) – это улучшает и ускоряет послеоперационное восстановление. В этом плане у нас один из самых передовых центров в регионе: мы используем современные протезы и малоинвазивные доступы, что обуславливает быстроту реабилитации и стабильно хорошие результаты.

Сейчас у нас сразу несколько талантливых специалистов активно развивают конкретные направления: эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, артроскопию крупных суставов, хирургию кисти, стопы, коррекцию деформаций. Не буду в рамках интервью останавливаться на каждом из них. Скажу лишь, что именно необходимость быть готовыми к сложным случаям в самых разных областях нашей специальности вдохновляет нас на развитие. Такова уж специфика работы в межрайонной больнице.

- Николай Анатольевич, зловещий диагноз «перелом шейки бедра», который превращает пожилых людей в лежачих больных, можно как-то предотвратить?

- Шейка бедра – это классическая история, для которой иногда даже падать не надо. Резкое движение, неудачный поворот, мышечное сокращение – и перелом. Профилактика такого перелома – это прежде всего, профилактика остеопороза и падений.

Остеопороз – это снижение плотности костной ткани. Он напрямую связан с поступлением в организм кальция и его усвояемостью. Причин у этого заболевания много, развиться оно может и у мужчин, и у женщин в любом возрасте. Но у женщин оно встречается чаще, особенно в постменопаузе. Это связано с изменениями гормонального фона. У мужчин гормональный фон тоже с возрастом меняется, но это происходит медленнее, плавнее. У женщин остеопороз начинается раньше и развивается быстрее. Из-за остеопороза любые переломы происходят легче. Низкоэнергетической травмы достаточно для того, чтобы случился перелом. От одного и того же падения в молодом и среднем возрасте будет ушиб, а в пожилом – перелом.

Профилактика остеопороза, в свою очередь, – это здоровый образ жизни, полноценное питание. Здоровый рацион обеспечивает нормальное состояние всех систем организма, в том числе и костной.

- Одним только ЗОЖ явно не спасешься…

- Узнать о том, есть ли у человека остеопороз и насколько он выражен, можно с помощью анализа – денситометрии. Конечно, все индивидуально, но я бы рекомендовал всем женщинам в течение пяти лет после менопаузы сделать это исследование.

Вылечиться от остеопороза навсегда нельзя – можно только контролировать, отложить или замедлить его развитие. Этими вопросами занимаются врачи-эндокринологи. Значительная же доля работы травматологов-ортопедов – это лечение последствий нелеченого остеопороза.

Как травматолог добавлю, что всегда нужно адекватно оценивать свои силы и не храбриться. Например, если человека мучают головокружения, которые становятся всё чаще и чаще, нужно срочно брать ходунки, с ними идти к неврологу, выяснять причину и дальнейшие действия. Не надо ждать того самого падения, в результате которого случится перелом шейки бедра.

По тому же принципу, если есть сомнения в собственных силах, выходя на улицу в гололёд, стоит взять трость. Носить адекватную для зимы обувь – не скользкую. Подавляющее большинство таких рекомендаций всем известны и до неприличия логичны. Жаль, что большинство граждан также до неприличия этими рекомендациями пренебрегают и потом страдают.

Беседовала Екатерина Дзюба