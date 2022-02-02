Социальная защита населения Ленинградской области запустила специальный «Калькулятор дохода для семей с детьми»

«Часто жители, обращаясь к нам, просят подсказать, подходит для них та, или иная мера социальной поддержки, или нет. Мы решили предложить помощь уже на этом этапе и разработали удобный онлайн-сервис. Ответив на несколько вопросов, любой житель, претендующий на меры поддержки для семей с детьми, сможет осуществить предварительную проверку права на получение пособия по критерию уровня дохода», - рассказала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.

Воспользоваться калькулятором можно на официальном сайте Центра социальной защиты населения.