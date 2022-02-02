Социальная защита населения Ленинградской области запустила специальный «Калькулятор дохода для семей с детьми»

«Часто жители, обращаясь
к нам, просят подсказать, подходит для них та, или иная мера социальной
поддержки, или нет. Мы решили предложить помощь уже на этом этапе и разработали
удобный онлайн-сервис. Ответив на несколько вопросов, любой житель,
претендующий на меры поддержки для семей с детьми, сможет осуществить предварительную
проверку права на получение пособия по критерию уровня дохода», - рассказала
председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области
Анастасия Толмачева.
Воспользоваться
калькулятором можно на официальном сайте Центра социальной защиты населения.