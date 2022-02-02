В области увеличиваются минимальные зарплаты

Соответствующее трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2022 год заключено между правительством Ленинградской области, Ленинградской Федерацией Профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Размер минимальной заработной платы в Ленинградской области в 2022 году, как и в предыдущем, будет повышаться поэтапно. С 1 января 2022 года она составляет 14250 рублей, с 1 апреля 2022 года увеличится до 14500 рублей, а с 1 декабря 2022 года вырастет до 14710 рублей.

«Ежегодно мы подписываем трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области, которая выше установленного минимального размера оплаты труда. Это говорит о взаимопонимании между нами, профсоюзами и работодателями, наша команда нацелена на единый результат – стабильный рост оплаты труда ленинградцев», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, что соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области заключается с 2008 года.

Также подписано Ленинградское областное трехстороннее соглашение о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2022-2024 годы и обязательств сторон по нему на 2022 год. Эти документы устанавливают на региональном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и властью на ближайшие три года.

Договоренности по обязательствам, принятым сторонами на 2021 год, выполнены.