В области увеличиваются минимальные зарплаты

Соответствующее
трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области
на 2022 год заключено между правительством Ленинградской области, Ленинградской
Федерацией Профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской
области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области.
Размер минимальной
заработной платы в Ленинградской области в 2022 году, как и в предыдущем, будет
повышаться поэтапно. С 1 января 2022 года она составляет 14250 рублей, с 1
апреля 2022 года увеличится до 14500 рублей, а с 1 декабря 2022 года вырастет
до 14710 рублей.
«Ежегодно мы подписываем
трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской
области, которая выше установленного минимального размера оплаты труда. Это
говорит о взаимопонимании между нами, профсоюзами и работодателями, наша
команда нацелена на единый результат – стабильный рост оплаты труда
ленинградцев», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Напомним, что соглашение
о минимальной заработной плате в Ленинградской области заключается с 2008 года.
Также подписано
Ленинградское областное трехстороннее соглашение о проведении
социально-экономической политики и развитии социального партнерства на
2022-2024 годы и обязательств сторон по нему на 2022 год. Эти документы устанавливают на региональном
уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений между профсоюзами, работодателями и властью на
ближайшие три года.
Договоренности по
обязательствам, принятым сторонами на 2021 год, выполнены.