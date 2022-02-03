Медицинская помощь жителям Сиверского, Дружногорского, Рождественского поселений

В поликлинике Сиверской больнице ежедневно регистрируется около 100 вызовов на дом, в Дружногорской амбулатории – 60 -70, в Рождественской врачебной амбулатории – 40 -50.

По информации заведующего Сиверской больницы А.Ф. Хачатряна, обслуживание такого количества вызовов физически не представляется возможным. По анализу и мониторингу обслуженных вызовов, у 40% заболевших легкое и бессимптомное течение заболевания, не требующее активного посещения врача на дому. В случае, если ваше состояние удовлетворительное, температура тела не выше 38 градусов, нет сопутствующих заболеваний, возраст от 18 до 50 лет, просим сообщить медицинскому регистратору, при оформлении вызова на дом, о возможном консультировании врачом-терапевтом по телефону. С вами свяжется в день обращения врач-терапевт – лечение и рекомендации будут даны, работающим листок нетрудоспособности будет открыт дистанционно, со дня обращения. Забор мазков будет осуществлен в течение дня или на следующий день, в зависимости от времени обращения. Больной будет взят под наблюдение с последующим посещением врача на дому в ближайшие дни. Таким образом, врачи смогут осмотреть больных на дому со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, нуждающихся в осмотре врача.

Выписка льготных рецептов также возможна, дистанционно, по телефону – (8-81371) 78-303, без посещения врача в поликлинике. Информацию о результатах мазков можно получить по телефону – (8-81371) 78-303. Запись на вакцинацию по телефону – (8-81371) 78-103.

«Прошу отнестись с пониманием к данным, временным, мерам. Мы не оставим никого без медицинской помощи. Заболевшим в легкой форме и с бессимптомным течением, предлагаем консультации, оформление листков нетрудоспособности дистанционно», - сообщил А.Ф. Хачатрян.

В настоящее время во взрослой поликлинике Сиверской больнице введен дополнительный номер телефона для приема вызовов на дом - (8-81371) 44-165.