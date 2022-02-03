Медицинская помощь жителям Сиверского, Дружногорского, Рождественского поселений

В поликлинике Сиверской больнице
ежедневно регистрируется около 100 вызовов на дом, в Дружногорской амбулатории
– 60 -70, в Рождественской врачебной амбулатории – 40 -50.
По информации заведующего
Сиверской больницы А.Ф. Хачатряна, обслуживание
такого количества вызовов физически не представляется возможным. По анализу и
мониторингу обслуженных вызовов, у 40% заболевших легкое и бессимптомное
течение заболевания, не требующее активного посещения врача на дому. В случае,
если ваше состояние удовлетворительное, температура тела не выше 38 градусов,
нет сопутствующих заболеваний, возраст от 18 до 50 лет, просим сообщить медицинскому
регистратору, при оформлении вызова на дом, о возможном консультировании
врачом-терапевтом по телефону. С вами свяжется в день обращения врач-терапевт –
лечение и рекомендации будут даны, работающим листок нетрудоспособности будет
открыт дистанционно, со дня обращения. Забор мазков будет осуществлен в течение
дня или на следующий день, в зависимости от времени обращения. Больной будет
взят под наблюдение с последующим посещением врача на дому в ближайшие дни.
Таким образом, врачи смогут осмотреть больных на дому со среднетяжелым и
тяжелым течением заболевания, нуждающихся в осмотре врача.
Выписка льготных рецептов
также возможна, дистанционно, по телефону – (8-81371) 78-303, без посещения
врача в поликлинике. Информацию о результатах мазков можно получить по телефону
– (8-81371) 78-303. Запись на вакцинацию по телефону – (8-81371) 78-103.
«Прошу отнестись с
пониманием к данным, временным, мерам. Мы не оставим никого без медицинской
помощи. Заболевшим в легкой форме и с бессимптомным течением, предлагаем
консультации, оформление листков нетрудоспособности дистанционно», - сообщил
А.Ф. Хачатрян.
В настоящее время во
взрослой поликлинике Сиверской больнице введен дополнительный номер телефона
для приема вызовов на дом - (8-81371) 44-165.