В 2021 году всеми службами УМВД России по Гатчинскому району было раскрыто 900 преступлений, из них 315 – тяжких и особо тяжких. Установлено 693 виновных. Раскрыто 40 деяний прошлых лет. По 290 эпизодам подозреваемый был установлен в течение 24 часов с момента регистрации сообщения о преступлении.

Во всём виноват алкоголь

В 2021 году в Гатчинском районе было совершено 1184 преступления на 100 тысяч населения – меньше, чем в среднем в Ленинградской области. Сократилось как общее количество зарегистрированных преступлений (всего 2757), так и количество тяжких и особо тяжких – 961 за год.

На 12,5% сократилось число убийств, на 9% – количество причинений тяжкого вреда здоровью. В основе данной преступности преимущественно лежат социальные причины, а именно пьянство. Алкогольный фактор является здесь основополагающим: 80% убийств совершено в состоянии опьянения. Агрессия проявляется спонтанно, после совместно распития спиртного.

Помимо этого, потребление алкогольной продукции остается одной из ключевых причин и менее тяжкого преступного насилия. В пьяном виде совершается половина всех так называемых превентивных составов преступлений.

Всего за год было раскрыто 14 убийств – более 82% и 20 фактов причинения тяжкого вреда здоровью – 100%.

Воровать стали меньше

Основной массив тяжкой преступности формируют имущественные преступления. Однако краж в прошлом году было совершено на 12% меньше – 1360. Хищения всех категорий имеют тенденцию к снижению: почти вполовину сократилось число квартирных краж, меньше стало дачных краж и краж автомобилей, даже количество краж в IT-сфере сократилось.

Незначительно возросло число грабежей. Процент раскрываемости – более 62. За год в Гатчине и районе было раскрыто 16 разбоев – это почти 90-процентная раскрываемость.

Развитие информационных систем сопровождается увеличением противоправных посягательств с использованием IT. Исправить ситуацию не удаётся, так как способы мошенничеств постоянно меняются в зависимости от потребностей человека и потенциала научно-технического прогресса. Сколько бы предупреждений ни выходило в СМИ с подробным описанием методов мошенников – граждане продолжают поддаваться на все их уловки. Порой стандартные и примитивные.

Как показывает практика, в зоне риска находятся абсолютно все. В 2021 году рост мошенничеств, совершенных с использованием интернета, уже достиг 30% (всего 361 за год) и составляет 13% от всех поставленных на учет преступлений. С применением различных хитростей злоумышленники завладели денежными средствами граждан в размере 80 млн рублей. В 2021 году было раскрыто 18 мошенничеств, и только три – с признаками IT.

И наркотики – в Сети

В центре внимания полиции находилась борьба с незаконным оборотом наркотиков. Масштабы этой угрозы оказывают негативное влияние на общее состояние безопасности, хотя за год число выявленных преступлений по данной линии сократилось на 17% (всего – 176).

Развитие интернета влияет и тут. Уже 18% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершены с применением сетевых технологий, то есть бесконтактно, и такая схема значительно осложняет формирование доказательной базы.

87 эпизодов наркопреступлений было раскрыто и направлено в суд. По 83 уголовно-наказуемым деяниям преступники пока не установлены. Раскрываемость данного вида преступлений возросла и превысила 51%.

Отмечается рост преступлений, совершенных подростками – 34 за год. И количество преступлений в отношении несовершеннолетних тоже возросло – 89 за год. Из них 36 – насильственного характера. 76 преступлений на сегодняшний день раскрыты.

Удалось добиться сокращения на 12% общего числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшим (всего – 279).

В 2021 году в каждой восьмой аварии погибал человек (всего 34), но всё же этот показатель ниже, чем в 2020 году, на 15%. 94% ДТП (или 262) было совершено по вине водителей. В 27 из них погибли люди.

Нетрезвыми водителями было совершено 27 аварий, в результате которых ранено 33 и погибло 6 человек.

В целях профилактики дорожных происшествий к административной ответственности было привлечено 19509 водителей и 2365 пешеходов, при этом наложено штрафов на сумму более 37 млн рублей. Все перечисленные показатели значительно превышают результаты 2020 года.

Выдворено 133 иностранца

Одно из ключевых направлений в работе полиции – контроль соблюдения иностранными гражданами российского законодательства. Так, в ходе проведенных проверок выявлено 102 административных нарушения режима пребывания и 132 нарушения при трудовой деятельности на территории района.

За нарушение правил привлечения иностранных работников административным санкциям подверглись 12 должностных лиц, а сумма штрафов составила 4 млн рублей.

Особое внимание уделялось пресечению нелегальной миграции. За пределы Российской Федерации в административном порядке выдворено 133 иностранных гражданина. Вынесено 615 постановлений о закрытии въезда иностранным гражданам, нарушившим миграционное законодательство.

…По итогам 2021 года УМВД России по Гатчинскому району занимает 3-е место в области с итоговой оценкой в 55,34 балла. В 2022 году в качестве приоритетных направлений деятельности гатчинской полиции определены: раскрытие IT-преступлений, выявление и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, профилактическая работа с несовершеннолетними. Также гатчинским полицейским предстоит активно выявлять и пресекать преступления экономической и коррупционной направленности, обеспечивать безопасность дорожного движения и совершенствовать контроль миграционной обстановки. И многое, многое другое…

Екатерина Дзюба

На фото: Об итогах работы за год докладывает начальник штаба УМВД России по Гатчинскому району полковник внутренней службы Светлана Кузьмина