В 2021 году всеми
службами УМВД России по Гатчинскому району было раскрыто 900 преступлений, из
них 315 – тяжких и особо тяжких. Установлено 693 виновных. Раскрыто 40 деяний
прошлых лет. По 290 эпизодам подозреваемый был установлен в течение 24 часов с
момента регистрации сообщения о преступлении.
Во
всём виноват алкоголь
В 2021 году в Гатчинском
районе было совершено 1184 преступления на 100 тысяч населения – меньше, чем в
среднем в Ленинградской области. Сократилось как общее количество
зарегистрированных преступлений (всего 2757), так и количество тяжких и особо
тяжких – 961 за год.
На 12,5% сократилось
число убийств, на 9% – количество причинений тяжкого вреда здоровью. В основе
данной преступности преимущественно лежат социальные причины, а именно
пьянство. Алкогольный фактор является здесь основополагающим: 80% убийств
совершено в состоянии опьянения. Агрессия проявляется спонтанно, после
совместно распития спиртного.
Помимо этого, потребление
алкогольной продукции остается одной из ключевых причин и менее тяжкого
преступного насилия. В пьяном виде совершается половина всех так называемых
превентивных составов преступлений.
Всего за год было
раскрыто 14 убийств – более 82% и 20 фактов причинения тяжкого вреда здоровью –
100%.
Воровать
стали меньше
Основной массив тяжкой
преступности формируют имущественные преступления. Однако краж в прошлом году
было совершено на 12% меньше – 1360. Хищения всех категорий имеют тенденцию к
снижению: почти вполовину сократилось число квартирных краж, меньше стало
дачных краж и краж автомобилей, даже количество краж в IT-сфере сократилось.
Незначительно возросло
число грабежей. Процент раскрываемости – более 62. За год в Гатчине и районе
было раскрыто 16 разбоев – это почти 90-процентная раскрываемость.
Развитие информационных
систем сопровождается увеличением противоправных посягательств с использованием
IT. Исправить ситуацию не удаётся, так как способы мошенничеств постоянно
меняются в зависимости от потребностей человека и потенциала
научно-технического прогресса. Сколько бы предупреждений ни выходило в СМИ с
подробным описанием методов мошенников – граждане продолжают поддаваться на все
их уловки. Порой стандартные и примитивные.
Как показывает практика,
в зоне риска находятся абсолютно все. В 2021 году рост мошенничеств,
совершенных с использованием интернета, уже достиг 30% (всего 361 за год) и
составляет 13% от всех поставленных на учет преступлений. С применением
различных хитростей злоумышленники завладели денежными средствами граждан в
размере 80 млн рублей. В 2021 году было раскрыто 18 мошенничеств, и только три
– с признаками IT.
И
наркотики – в Сети
В центре внимания полиции
находилась борьба с незаконным оборотом наркотиков. Масштабы этой угрозы
оказывают негативное влияние на общее состояние безопасности, хотя за год число
выявленных преступлений по данной линии сократилось на 17% (всего – 176).
Развитие интернета влияет
и тут. Уже 18% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
совершены с применением сетевых технологий, то есть бесконтактно, и такая схема
значительно осложняет формирование доказательной базы.
87 эпизодов
наркопреступлений было раскрыто и направлено в суд. По 83 уголовно-наказуемым
деяниям преступники пока не установлены. Раскрываемость данного вида
преступлений возросла и превысила 51%.
Отмечается рост
преступлений, совершенных подростками – 34 за год. И количество преступлений в
отношении несовершеннолетних тоже возросло – 89 за год. Из них 36 –
насильственного характера. 76 преступлений на сегодняшний день раскрыты.
Удалось добиться сокращения
на 12% общего числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшим (всего –
279).
В 2021 году в каждой
восьмой аварии погибал человек (всего 34), но всё же этот показатель ниже, чем
в 2020 году, на 15%. 94% ДТП (или 262) было совершено по вине водителей. В 27
из них погибли люди.
Нетрезвыми водителями
было совершено 27 аварий, в результате которых ранено 33 и погибло 6 человек.
В целях профилактики
дорожных происшествий к административной ответственности было привлечено 19509
водителей и 2365 пешеходов, при этом наложено штрафов на сумму более 37 млн
рублей. Все перечисленные показатели значительно превышают результаты 2020
года.
Выдворено
133 иностранца
Одно из ключевых
направлений в работе полиции – контроль соблюдения иностранными гражданами российского
законодательства. Так, в ходе проведенных проверок выявлено 102
административных нарушения режима пребывания и 132 нарушения при трудовой
деятельности на территории района.
За нарушение правил
привлечения иностранных работников административным санкциям подверглись 12
должностных лиц, а сумма штрафов составила 4 млн рублей.
Особое внимание уделялось
пресечению нелегальной миграции. За пределы Российской Федерации в
административном порядке выдворено 133 иностранных гражданина. Вынесено 615
постановлений о закрытии въезда иностранным гражданам, нарушившим миграционное
законодательство.
…По итогам 2021 года УМВД
России по Гатчинскому району занимает 3-е место в области с итоговой оценкой в
55,34 балла. В 2022 году в качестве приоритетных направлений деятельности
гатчинской полиции определены: раскрытие IT-преступлений, выявление и раскрытие
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, профилактическая
работа с несовершеннолетними. Также гатчинским полицейским предстоит активно
выявлять и пресекать преступления экономической и коррупционной направленности,
обеспечивать безопасность дорожного движения и совершенствовать контроль
миграционной обстановки. И многое, многое другое…
Екатерина Дзюба
На фото: Об итогах работы за год докладывает начальник штаба УМВД России по Гатчинскому району полковник внутренней службы Светлана Кузьмина