Управление Росреестра по Ленинградской области - об особенностях упрощенного порядка регистрации прав на участки

Для этого необходимо предоставить в Росреестр заявление на государственную регистрацию прав и любой документ, подтверждающий право гражданина на земельный участок, например:

- Акт органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении участка;

- Акт (свидетельство) органа государственной власти о праве на участок;

- Выписка из похозяйственной книги, которую выдает орган местного самоуправления.

Право собственности будет зарегистрировано независимо от вида права, на котором участок был предоставлен владельцу ранее (на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования.

Так как оформление в собственность будет производиться по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего земельный участок, владельцам не придется оплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

Регистрацию также произведут, если в документе, подтверждающего право на участок, вид права не указан или нельзя его определить. В таком случае считается, что участок предоставлен владельцу на праве собственности.

Если к владельцу участка перешло право собственности на здание, строение и сооружение, расположенное на данном земельном участке, то государственная регистрация права собственности будет осуществляться на основании:

- Свидетельства о праве на наследство, либо иного документа, устанавливающего или удостоверяющего право собственности на постройку;

- Любого документа, который подтверждает право прежнего собственника строения на земельный участок.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков: «1 сентября 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 478-ФЗ, согласно которому до 1 марта 2031 года будет применяться упрощенный порядок бесплатного предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома, возведенные до 14 мая 1998 года в границах населенного пункта, и права собственности на которые у граждан отсутствуют. Законопроект позволяет зарегистрировать земельный участок под такими строениями бесплатно, а также защищает права тех владельцев, у которых отсутствуют правоустанавливающие документы, например, сейчас не представляется возможность признать права наследника на земельный участок, если прежний владелец не зарегистрировал право собственности.

Также до 1 марта 2031 года продлевается срок действия «Дачной амнистии» - упрощенного оформления гражданами своих прав на жилые и садовые дома, построенные на земельном участке для ведения садоводства, ИЖС и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на основании лишь только технического плана и правоустанавливающего документа на участок».