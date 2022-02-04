Мошеннические схемы по продаже красивой даты бракосочетания

22 февраля этого года –
зеркальная дата, в которую мечтают узаконить свои отношения многие пары. Однако
бронировать дату заключения брака необходимо заранее, а именно за три месяца до
желаемого дня регистрации. Тут «на помощь» романтически настроенным парам
приходят мошенники.
Во второй половине января на
сервисах объявлений появилась масса предложений о продаже красивой даты
регистрации брака 22.02.2022. Как правило, стоимость подобной услуги составляет
несколько сотен тысяч рублей – за эту сумму авторы объявлений обещают
забронировать и отдать свое место в очереди при встрече у ЗАГСа.
Эксперты Центра цифровой
экспертизы Роскачества уточнили у представителей московских ЗАГСов о
возможности передать свою бронь даты бракосочетания третьему лицу. Сотрудники управлений записи
актов гражданского состояния не подтвердили, что такая услуга
доступна в принципе. В Коломенском ЗАГСе посоветовали не реагировать на
подобные объявления, а также отметили, что на «красивую дату» увеличат график
записи.
Специалисты Роскачества
также связались с одним из пользователей, предлагающих продать дату регистрации
брака. Условием сделки оказалась полная предоплата, что также является
признаком мошеннической схемы.
Юрисконсульт отдела
Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков:
«Юридической возможности
провернуть предлагаемую схему не предусматривается. Сама процедура
государственной регистрации заключения брака законодательно регламентирована:
есть как Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об
актах гражданского состояния", который устанавливает порядок
государственной регистрации заключения брака (ст. 27), так и Административный
регламент, утвержденный приказом Минюста России от 28.12.2018 N 307, которому
должен следовать ЗАГС».
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