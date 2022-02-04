Мошеннические схемы по продаже красивой даты бракосочетания

22 февраля этого года – зеркальная дата, в которую мечтают узаконить свои отношения многие пары. Однако бронировать дату заключения брака необходимо заранее, а именно за три месяца до желаемого дня регистрации. Тут «на помощь» романтически настроенным парам приходят мошенники.

Во второй половине января на сервисах объявлений появилась масса предложений о продаже красивой даты регистрации брака 22.02.2022. Как правило, стоимость подобной услуги составляет несколько сотен тысяч рублей – за эту сумму авторы объявлений обещают забронировать и отдать свое место в очереди при встрече у ЗАГСа.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества уточнили у представителей московских ЗАГСов о возможности передать свою бронь даты бракосочетания третьему лицу. Сотрудники управлений записи актов гражданского состояния не подтвердили, что такая услуга доступна в принципе. В Коломенском ЗАГСе посоветовали не реагировать на подобные объявления, а также отметили, что на «красивую дату» увеличат график записи.

Специалисты Роскачества также связались с одним из пользователей, предлагающих продать дату регистрации брака. Условием сделки оказалась полная предоплата, что также является признаком мошеннической схемы.

Юрисконсульт отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков:

«Юридической возможности провернуть предлагаемую схему не предусматривается. Сама процедура государственной регистрации заключения брака законодательно регламентирована: есть как Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об актах гражданского состояния", который устанавливает порядок государственной регистрации заключения брака (ст. 27), так и Административный регламент, утвержденный приказом Минюста России от 28.12.2018 N 307, которому должен следовать ЗАГС».

Юрист добавляет, что «если данный вопрос будет решен с помощью дачи взятки работнику ЗАГС, то такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность по УК РФ, причем как для дающего, так и для получающего взятку (ст. 290 и 291). При этом тяжесть последствий зависит от множества факторов (размер взятки, предварительный сговор лиц и т.д.)».





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