Не инвестируйте в мошенников!

58-летняя дама нашла в
Сети сайт «Инвестиции со Сбербанком». И стала переводить деньги на номера
мобильных телефонов, которые ей кто-то присылал. После этого по указанию
неизвестных лиц она стала брать кредиты в разных банках: 400 тысяч – в Сбере,
130 тысяч – в МТС, 15 тысяч – в «Альфа-банке», плюс два микрозайма на 800 и
1000 рублей. Все эти деньги она перевела со своей карты в счет «инвестиций».
Последний перевод был
совершен в декабре. А потом все номера телефонов, размещенные на сайте
«Инвестиции со Сбербанком», оказались заблокированными. И вся переписка с ее
телефона была удалена неустановленным лицом. Итого, женщина понесла ущерб на
сумму 563 тысячи рублей.
Ситуацию
комментирует пресс-служба Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
«Одним из наиболее
распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная
инженерия. Злоумышленники разными психологическими методами, например,
представляясь сотрудниками государственных учреждений, социальных служб,
банков, входят в доверие собеседника и получают необходимую информацию для
совершения преступления или мотивируют потенциальную жертву на добровольные
действия, направленные на передачу денежных средств.
Сбербанк дает
рекомендации, которые помогут обезопасить себя от телефонного мошенничества:
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/cybersecurity/cybersecurity_situations
• Запишите номера банка в
адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с
другого номера, он отобразится как неизвестный.
• Сразу заканчивайте
разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о
случившемся.
• Не совершайте никаких
операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас
перевести денежные средства или секретные данные от карты и интернет-банка: :
ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн.
•Проверьте, не было ли
сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить
мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся».
Будьте бдительны!