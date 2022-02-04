Не инвестируйте в мошенников!

58-летняя дама нашла в Сети сайт «Инвестиции со Сбербанком». И стала переводить деньги на номера мобильных телефонов, которые ей кто-то присылал. После этого по указанию неизвестных лиц она стала брать кредиты в разных банках: 400 тысяч – в Сбере, 130 тысяч – в МТС, 15 тысяч – в «Альфа-банке», плюс два микрозайма на 800 и 1000 рублей. Все эти деньги она перевела со своей карты в счет «инвестиций».

Последний перевод был совершен в декабре. А потом все номера телефонов, размещенные на сайте «Инвестиции со Сбербанком», оказались заблокированными. И вся переписка с ее телефона была удалена неустановленным лицом. Итого, женщина понесла ущерб на сумму 563 тысячи рублей.

Ситуацию комментирует пресс-служба Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Одним из наиболее распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия. Злоумышленники разными психологическими методами, например, представляясь сотрудниками государственных учреждений, социальных служб, банков, входят в доверие собеседника и получают необходимую информацию для совершения преступления или мотивируют потенциальную жертву на добровольные действия, направленные на передачу денежных средств.

Сбербанк дает рекомендации, которые помогут обезопасить себя от телефонного мошенничества: https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/cybersecurity/cybersecurity_situations

• Запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

• Сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.

• Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас перевести денежные средства или секретные данные от карты и интернет-банка: : ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн.

•Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся».

Будьте бдительны!