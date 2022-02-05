Победители «в 3-х измерениях»

Школьники 5-11
классов соревновались в трех возрастных категориях по двум направлениям:
3D-моделирование с последующей печатью (3D PRO) и объемное рисование –
художественное творчество (3D ART).
Участвовали 17 команд из Гатчинского, Лужского и
Ломоносовского районов. Это мальчишки и девчонки, которые не просто умеют
рисовать 3D ручкой, моделировать 3D модели и печатать на 3D принтере – они
творят настоящие чудеса. Соревнования носили характер серьезного соперничества,
ведь победители поедут на заключительный этап в Анапу во всероссийский лагерь «Смена»
в апреле этого года.
Организовали и провели региональное мероприятие О.Ф.
Мажарцева, А.Ф. Равина и О.О. Кучина.
2 февраля были объявлены итоги регионального этапа
VII Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям проекта «Инженеры будущего: 3D
технологии в образовании». Команды Информационно-методического центра вышли в
победители.
В направлении 3D ART, 9-11 классы:
III
место – Ульяна Пресняк, Любовь Юркина (ученицы 9 класса Войсковицкой школы № 2,
педагог Л.Л. Евдокимова).
В направлении 3D PRO, 7-8 классы:
I
место – Олег Ефремов, Иван Квасов (ученики 7 и 8 класса Гатчинской школы № 9, педагог
С.Е. Кучер).
В направлении 3D PRO, 9-11 классы:
I
место – Василий Бойцов, Иван Полоцкий (ученики 9 и 10 класса Гатчинской школы №
9, педагог С.Е. Кучер).
III
место – Михаил Каратаев, Юлиана Петрова (ученики 9 класса Гатчинской гимназии
им. К.Д. Ушинского, педагог Ю.А. Сергеева).
В
подготовке команд и проведении мероприятия – заслуга Г.С. Британовой, Е.А. Чачиной, Ю.А. Сергеевой, С.Е.
Кучер и Л.Л. Евдокимовой.