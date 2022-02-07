Врач назвал пять способов профилактики деменции

Во-первых, своевременная и адекватная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, это - защита не только от инфаркта и инсульта, но и от деменции, говорит врач.

По его словам, сосудистая деменция - вторая по частоте ее разновидность. Она становится следствием поражения мелких сосудов мозга или возникновения инсультов. Причем, нередко "болезнь мелких сосудов" протекает на ранних этапах бессимптомно. Поэтому важно следить за давлением, весом, уровнем сахара в крови, холестерином и отказаться от курения.

Во-вторых, риск развития деменции у людей старше 65 лет повышается в два раза, если они спят менее пяти часов в сутки.

По словам невролога, в профилактике деменции важна коррекция нарушений сна. Дело в том, что в тканях головного мозга нет обычной лимфатической системы. Токсины и продукты распада, которые копятся в нейронах во время бодрствования, выводит глимфатическая система мозга, но она работает только во время глубокого сна. При дефиците сна нарушается выведение токсинов и продуктов распада из нейронов, что постепенно приводит к их повреждению.

В-третьих, риск возникновения деменции снижает физическая активность.

"Есть данные о том, что поддержание оптимального уровня физической активности снижает риск возникновения деменции, - говорит Щелухин, - Влияние физической активности, вероятно, многофакторно, и реализуется через сердечно-сосудистые механизмы и нормализацию обмена веществ".

В-четвертых, тренированный мозг дольше сохраняет работоспособность при одинаковых повреждающих факторах.

Известно, что деменция возникает реже у людей с высшим образованием и у работников интеллектуальных профессий. Различные исследования по использованию методов когнитивного тренинга показывали хороший эффект по предотвращению деменции в краткосрочной перспективе, отмечает невролог.

В-пятых, при рисках возникновения наследственной деменции, целесообразно контролировать уровень витаминов в организме.

Дефицит некоторых витаминов может повышать риск развития деменции. В первую очередь опасен дефицит фолиевой кислоты, витаминов В6 и В12. Роль недостаточности других витаминов и микроэлементов обсуждается (например, А, Е, D, cелена). Также ограничены сведения о значимости приема Омега-3 полиненасыщенных жиров. Но есть исследования, согласно которым - соблюдение средиземноморской диеты (включающей овощи, фрукты, злаки, оливковое масло) снижает риск развития деменции.

Елена Манукиян

«Российская газета» https://rg.ru/2022/02/03/vrach-nazval-piat-sposobov-profilaktiki-demencii.html





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