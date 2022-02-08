Чтобы свеча не угасла...

Юный герой Сиверской Саша Никифоров проявил беспримерную стойкость и самопожертвование в годы Великой Отечественной войны, защитив своей кровью вечный огонь жизни. Одна из улиц Сиверской носит его имя. В 1977 году, по инициативе активистов общества охраны памятников истории и культуры и Сиверского поселкового совета, в начале улицы Саши Никифорова был установлен памятный знак в честь героя-комсомольца.

Нынешняя зима оказалась снежной, и стела с именем Саши Никифорова буквально оказалась завалена снегом после прочистки проезжей части дороги. 5 февраля на борьбу с завалами вышли юные волонтеры проекта «Эстафета поколений» Степан Морозов, Станислав Субботин, Настя Зарубина и Даниил Мазунин. Ребята расчистили территорию вокруг стелы, продолбили наледь и снеговой отвал у дороги. Памятник вышел из зоны невидимости и стал заметным.

Как считают участники группы «Эстафета поколений - эстафета памяти», установить памятник, напоминающий нам об истории – это одно дело. А вот заполнить эту историю внутренним содержанием, держать это место в чистоте и порядке - дело сохранения Памяти...

Источник: https://vk.com/stroganovmost