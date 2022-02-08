Чтобы свеча не угасла...

Юный
герой Сиверской Саша Никифоров проявил беспримерную стойкость и
самопожертвование в годы Великой Отечественной войны, защитив своей кровью
вечный огонь жизни. Одна из улиц Сиверской носит его имя. В 1977 году, по
инициативе активистов общества охраны памятников истории и культуры и
Сиверского поселкового совета, в начале улицы Саши Никифорова был установлен
памятный знак в честь героя-комсомольца.
Нынешняя
зима оказалась снежной, и стела с именем Саши Никифорова буквально оказалась завалена
снегом после прочистки проезжей части дороги. 5 февраля на борьбу с завалами
вышли юные волонтеры проекта «Эстафета поколений» Степан Морозов, Станислав
Субботин, Настя Зарубина и Даниил Мазунин. Ребята расчистили территорию вокруг
стелы, продолбили наледь и снеговой отвал у дороги. Памятник вышел из зоны
невидимости и стал заметным.
Как
считают участники группы «Эстафета поколений - эстафета памяти», установить
памятник, напоминающий нам об истории – это одно дело. А вот заполнить эту
историю внутренним содержанием, держать это место в чистоте и порядке - дело
сохранения Памяти...
Источник: https://vk.com/stroganovmost