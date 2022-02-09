В Гатчинском районе состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Конкурс проводится в рамках просветительского проекта с одноименным названием, инициированного президентом В.В. Путиным. Проект направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся поисковые работы, школьники и студенты принимают участие в поисковом движении в качестве волонтеров.

В конкурсе сочинений участвуют школьники с 5 по 11 класс и студенты средних образовательных учреждений. Каждый участник выбирает одну из 12 тем о войне. В числе предложенных тем: «Военные преступления нацистов против мирного населения», «Дети в истории Великой Отечественной войны», «Биография жителей оккупированных территорий», «Преступления японских милитаристов против граждан СССР» и другие.

В Гатчинском районе в конкурсе приняли участие более 600 ребят. Высокопрофессиональное жюри выбирало победителей. Пятиклассник гимназии «Апекс» Роман Котин стал победителем в своей возрастной категории. Его сочинение на тему «Великая Отечественная война в истории моей семьи» признано лучшим.

…О войне и блокаде Рома знает много – по рассказам дома и в школе.

- Тему выбирать было непросто, – признается Роман. – И так же непросто было писать: тема очень сложная и волнительная. Я писал в сочинении о своих родных, которые пережили блокаду Ленинграда. О своих прабабушках, бабушках, о прадедушке, который ушел на фронт. Про войну и про блокаду мне рассказывали родители и бабушки.

Я хочу поблагодарить свою учительницу русского языка и литературы Анну Геннадьевну Резникову – за помощь в работе над сочинением. И нашу учительницу начальных классов Ольгу Анатольевну Филиппову, которая много рассказывала нам о войне. Каждый год в начальной школе мы готовились к 9 Мая, отмечали день снятия блокады и день освобождения Гатчины. У нас были классные часы, посвященные этой теме. Мы читали стихи, рассказы, слушали песни, смотрели фотографии, ходили на экскурсии.

В этом году до введения ограничений мы с классом успели посмотреть в кинотеатре фильм об одной блокадной истории.

Как говорит Анна Геннадьевна, конкурс сочинений «Без срока давности» – очень массовый, очень популярный. И большинство ребят выбрали именно эту тему – «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Это свидетельствует о том, что память о войне живет. Она близка современным детям и передается из поколения в поколение.