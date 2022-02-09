В Гатчинском районе
состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности». Конкурс проводится в рамках просветительского проекта с одноименным
названием, инициированного президентом В.В. Путиным. Проект направлен на
сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта
рассекречиваются архивные документы, ведутся поисковые работы, школьники и
студенты принимают участие в поисковом движении в качестве волонтеров.
В конкурсе сочинений
участвуют школьники с 5 по 11 класс и студенты средних образовательных
учреждений. Каждый участник выбирает одну из 12 тем о войне. В числе
предложенных тем: «Военные преступления нацистов против мирного населения»,
«Дети в истории Великой Отечественной войны», «Биография жителей оккупированных
территорий», «Преступления японских милитаристов против граждан СССР» и другие.
В Гатчинском районе в
конкурсе приняли участие более 600 ребят. Высокопрофессиональное жюри выбирало
победителей. Пятиклассник гимназии «Апекс» Роман Котин стал победителем в своей
возрастной категории. Его сочинение на тему «Великая Отечественная война в
истории моей семьи» признано лучшим.
…О войне и блокаде Рома
знает много – по рассказам дома и в школе.
- Тему выбирать было
непросто, – признается Роман. – И так же непросто было писать: тема очень
сложная и волнительная. Я писал в сочинении о своих родных, которые пережили
блокаду Ленинграда. О своих прабабушках, бабушках, о прадедушке, который ушел
на фронт. Про войну и про блокаду мне рассказывали родители и бабушки.
Я хочу поблагодарить свою
учительницу русского языка и литературы Анну Геннадьевну Резникову – за помощь
в работе над сочинением. И нашу учительницу начальных классов Ольгу Анатольевну
Филиппову, которая много рассказывала нам о войне. Каждый год в начальной школе
мы готовились к 9 Мая, отмечали день снятия блокады и день освобождения
Гатчины. У нас были классные часы, посвященные этой теме. Мы читали стихи,
рассказы, слушали песни, смотрели фотографии, ходили на экскурсии.
В этом году до введения
ограничений мы с классом успели посмотреть в кинотеатре фильм об одной
блокадной истории.
Как говорит Анна
Геннадьевна, конкурс сочинений «Без срока давности» – очень массовый, очень
популярный. И большинство ребят выбрали именно эту тему – «Великая
Отечественная война в истории моей семьи». Это свидетельствует о том, что
память о войне живет. Она близка современным детям и передается из поколения в
поколение.