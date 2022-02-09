Гатчинский спиртзавод - новый лидер рынка тихих вин

На первом месте по итогам
прошлого года оказался Гатчинский спиртзавод (ГСЗ), который за этот период
выпустил 2,5 млн дал тихих вин, он сместил с первого места ГК «Ариант», сообщают Ведомости.
В основном продукция
предприятия представлена недорогими напитками в упаковке Tetra Pak, следует из
данных интернет-витрин ритейлеров. Среди его брендов – столовое вино «Белые
цветы», белое сладкое Dolce Argentina, а также фруктовые вина «Спелая вишня»,
«Ягода малина» и проч. Кроме того, компания владеет заводом марочных вин
«Коктебель» в Крыму.
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