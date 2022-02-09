Гатчинский спиртзавод - новый лидер рынка тихих вин

Гатчинский спиртзавод - новый лидер рынка тихих вин

Крупнейшим производителем вина в России стал Гатчинский спиртзавод, сообщают Ведомости.

Рубрики : Экономика     09 Feb 2022

На первом месте по итогам прошлого года оказался Гатчинский спиртзавод (ГСЗ), который за этот период выпустил 2,5 млн дал тихих вин, он сместил с первого места ГК «Ариант», сообщают Ведомости.

В основном продукция предприятия представлена недорогими напитками в упаковке Tetra Pak, следует из данных интернет-витрин ритейлеров. Среди его брендов – столовое вино «Белые цветы», белое сладкое Dolce Argentina, а также фруктовые вина «Спелая вишня», «Ягода малина» и проч. Кроме того, компания владеет заводом марочных вин «Коктебель» в Крыму.


Фото pixabay.com

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