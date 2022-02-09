Художники с аутизмом создали валентинки ко Дню влюбленных

Как-то Анна Дорошина,
студентка центра «Антон тут рядом», сказала: «Не могу уже другого любить. Тебя
начала!» Фразы о любви, сказанные теми, кто иначе воспринимает мир, тоже
другие, особенные. И теперь эти слова любви своим вторым половинкам может
подарить каждый. Команда фонда из Санкт-Петербурга запустила с 7 февраля
благотворительную акцию «Прикоснуться словами». На площадках партнеров и в
интернет-магазине фонда «Антон тут рядом» появились валентинки, созданные
аутичными художниками и студентами общественной организации.
Такое название акция
получила благодаря фразе Антона Грязнова, молодого человека с аутизмом. Он
однажды сказал: «Можно прикоснуться? Словами». Валентинка с таким текстом и
шрифтом, созданным Сергеем Тиснеком, стала частью праздничной коллекции. Можно
купить одну валентинку или целый набор из шести штук.
- Все собранные средства
пойдут на работу программ помощи аутичным детям и взрослым, - говорят в фонде.
Акция продлится до 14
февраля. Список мест, где можно приобрести валентинки, есть на сайте фонда
«Антон тут рядом».