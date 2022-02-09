Художники с аутизмом создали валентинки ко Дню влюбленных

Как-то Анна Дорошина, студентка центра «Антон тут рядом», сказала: «Не могу уже другого любить. Тебя начала!» Фразы о любви, сказанные теми, кто иначе воспринимает мир, тоже другие, особенные. И теперь эти слова любви своим вторым половинкам может подарить каждый. Команда фонда из Санкт-Петербурга запустила с 7 февраля благотворительную акцию «Прикоснуться словами». На площадках партнеров и в интернет-магазине фонда «Антон тут рядом» появились валентинки, созданные аутичными художниками и студентами общественной организации.

Такое название акция получила благодаря фразе Антона Грязнова, молодого человека с аутизмом. Он однажды сказал: «Можно прикоснуться? Словами». Валентинка с таким текстом и шрифтом, созданным Сергеем Тиснеком, стала частью праздничной коллекции. Можно купить одну валентинку или целый набор из шести штук.

- Все собранные средства пойдут на работу программ помощи аутичным детям и взрослым, - говорят в фонде.

Акция продлится до 14 февраля. Список мест, где можно приобрести валентинки, есть на сайте фонда «Антон тут рядом».