Экспозиция предоставлена Всероссийским музеем А.С. Пушкина в рамках проекта Регионального центра.

«Онегина» воздушная громада» – так отозвалась об этом романе в стихах Пушкина Анна Ахматова. Сложно назвать более известное произведение русской классики, обязательное к изучению в средней школе и очень часто перечитываемое уже в зрелом возрасте.

С момента первой публикации романа прошло без малого 200 лет. За это время он стал одним из самых культовых народных произведений, заняв одну из первых строчек пушкинского наследия. Именно поэтому многие художники рисовали к нему иллюстрации, отражая в них пушкинских героев и их внутренний мир в своем видении.

На выставке представлены многочисленные иллюстрации к роману. Это и прекрасные силуэты художника К.И. Рудакова, И.Е. Репина, П.П. Соколова, Ю.М. Игнатьева. Необыкновенно любопытные эскизы к костюмам и декорациям выполнены И.В. Севастьяновым и И.А. Ивановым к опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин».