«Подвигу твоему, Ленинград!»

Участие в вокальном
конкурсе приняли солисты и вокальные ансамбли (дуэты, вокальные группы),
которые подготовили и исполнили песни военных лет и песни о Великой
Отечественной войне, Родине, Ленинградской области. Выступления участников
оценивало компетентное жюри, которое возглавила директор Большеколпанского
центра культуры Ирина Федорова.
В финале мероприятия
состоялось награждение участников конкурса по разным номинациям.
Гран-при
конкурса было присуждено Наталье Веретенниковой за песни «Баллада о военных
летчицах» и «Ода Балтийскому краю» (слова Зои Бобковой, музыка Светланы
Дубининой).
Дипломом лауреата 1
степени награждены детский хоровой коллектив «Соловушки» (Терволовский сельский
Дом культуры, руководитель Марина Букина) и вокальный ансамбль «С песней по
жизни» (Терволовский сельский Дом культуры, руководитель Марина Букина.
Диплом лауреата 2 степени
— у Анны Павлык (Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М.
Ипполитова-Иванова, преподаватель Галина Молебнова), дуэта Яны Герасимовой и
Натальи Архиповой (Никольская школа) и Александра Волошанюка (Рейзинский
сельский клуб).
Дипломом лауреата 3 степени награждены ансамбль «Поём вместе» (Гатчинская школа № 2, руководитель Лариса Ромащенко), солистка вокального ансамбля «Домино» Валерия Родак (Большеколпанский центр культуры, руководитель В. Соколова); ансамбль русской песни «Хорошее настроение» (Рейзинский сельский клуб, руководитель Александр Волошанюк).
Диплом 1 степени вручен
Сергею Борисову, солистке вокального ансамбля «Домино» Дарье Иониной
(Большеколпанский центр культуры, руководитель В. Соколова); Ольге Шевниной.
Диплом 2 степени — у
Павла Мыльникова, Эльвиры Мыльниковой, у дуэта Полины Фейрик и Дианы Бобинец
(Никольская школа).
Дипломом 2 степени
награждены учащиеся 3 класса Никольской школы, Евгений Ужинский.
Приз зрительских симпатий
присужден дуэту Марии Резановой и Валентины Кургановой (вокальный ансамбль
«Домино», Большеколпанский центр культуры, руководитель Виктория Соколова).
Подготовила Юлия Лысанюк