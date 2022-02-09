«Подвигу твоему, Ленинград!»

Участие в вокальном конкурсе приняли солисты и вокальные ансамбли (дуэты, вокальные группы), которые подготовили и исполнили песни военных лет и песни о Великой Отечественной войне, Родине, Ленинградской области. Выступления участников оценивало компетентное жюри, которое возглавила директор Большеколпанского центра культуры Ирина Федорова.

В финале мероприятия состоялось награждение участников конкурса по разным номинациям.

Гран-при конкурса было присуждено Наталье Веретенниковой за песни «Баллада о военных летчицах» и «Ода Балтийскому краю» (слова Зои Бобковой, музыка Светланы Дубининой).

Дипломом лауреата 1 степени награждены детский хоровой коллектив «Соловушки» (Терволовский сельский Дом культуры, руководитель Марина Букина) и вокальный ансамбль «С песней по жизни» (Терволовский сельский Дом культуры, руководитель Марина Букина.

Диплом лауреата 2 степени — у Анны Павлык (Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова, преподаватель Галина Молебнова), дуэта Яны Герасимовой и Натальи Архиповой (Никольская школа) и Александра Волошанюка (Рейзинский сельский клуб).

Дипломом лауреата 3 степени награждены ансамбль «Поём вместе» (Гатчинская школа № 2, руководитель Лариса Ромащенко), солистка вокального ансамбля «Домино» Валерия Родак (Большеколпанский центр культуры, руководитель В. Соколова); ансамбль русской песни «Хорошее настроение» (Рейзинский сельский клуб, руководитель Александр Волошанюк).

Диплом 1 степени вручен Сергею Борисову, солистке вокального ансамбля «Домино» Дарье Иониной (Большеколпанский центр культуры, руководитель В. Соколова); Ольге Шевниной.

Диплом 2 степени — у Павла Мыльникова, Эльвиры Мыльниковой, у дуэта Полины Фейрик и Дианы Бобинец (Никольская школа).

Дипломом 2 степени награждены учащиеся 3 класса Никольской школы, Евгений Ужинский.

Приз зрительских симпатий присужден дуэту Марии Резановой и Валентины Кургановой (вокальный ансамбль «Домино», Большеколпанский центр культуры, руководитель Виктория Соколова).

Подготовила Юлия Лысанюк