Розовый кошелёк и красные свертки

5-го февраля, в полдень,
на ул. Гагарина, у дома № 21 полицейский патруль задержал за совершение
административного правонарушения 40-летюю женщину. При виде сотрудников полиции
она выкинула из кармана куртки розовый кошелек и два свертка цветной бумаги. На
вопрос, что это, призналась, что в свертках и в кошельке (еще пять свертков)
содержится наркотическое средство метадон.
В ходе личного досмотра в
рюкзаке задержанной нашли еще один сверток из красной изоленты. По словам
женщины, она собиралась реализовать этот запас путем «закладок».
Оперативники ознакомились
с содержимым смартфона задержанной и обнаружили там диалог с неким лицом – с
фотографиями и координатами «закладок». В ходе осмотра полицейские изъяли
«закладки» прямо в центре города: две – на ул. К. Маркса и две – на ул.
Радищева.
Находки отправили на
экспертизу. Согласно справке экспертов, во всех свертках находилось
наркотическое средство – метадон разной массой: от 0,2 г до 0,9 г.
Возбуждено уголовное дело
по части 4 статьи 228.1 и по статье 30 УК РФ: покушение на сбыт наркотического
средства в крупном размере. Задержанную поместили в изолятор временного
содержания.