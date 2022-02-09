Розовый кошелёк и красные свертки

5-го февраля, в полдень, на ул. Гагарина, у дома № 21 полицейский патруль задержал за совершение административного правонарушения 40-летюю женщину. При виде сотрудников полиции она выкинула из кармана куртки розовый кошелек и два свертка цветной бумаги. На вопрос, что это, призналась, что в свертках и в кошельке (еще пять свертков) содержится наркотическое средство метадон.

В ходе личного досмотра в рюкзаке задержанной нашли еще один сверток из красной изоленты. По словам женщины, она собиралась реализовать этот запас путем «закладок».

Оперативники ознакомились с содержимым смартфона задержанной и обнаружили там диалог с неким лицом – с фотографиями и координатами «закладок». В ходе осмотра полицейские изъяли «закладки» прямо в центре города: две – на ул. К. Маркса и две – на ул. Радищева.

Находки отправили на экспертизу. Согласно справке экспертов, во всех свертках находилось наркотическое средство – метадон разной массой: от 0,2 г до 0,9 г.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 и по статье 30 УК РФ: покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере. Задержанную поместили в изолятор временного содержания.