Управление Росреестра рекомендует оформить земельные участки со статусом «временные»

До 1 января 2017 года государственная регистрация права и государственный кадастровый учёт осуществлялись раздельно, и при первичном кадастровом учёте земельного участка сведениям об образованных объектах недвижимости присваивался статус «временный».

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков:

«С момента вступления в силу закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», определено, что временный характер сведений государственного кадастра недвижимости о земельных участках, поставленных на кадастровый учет до 01 января 2017 года сохраняется до момента регистрации прав на такой объект недвижимости, либо, в случае если земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности, регистрации аренды на земельный участок, но не позднее 1 марта 2022 года.

По истечению указанного срока, сведения об объектах недвижимости, который носят временный характер, будут переведены в статус «архивный» в Едином государственном реестре недвижимости, что повлечет сложности в распоряжении своим участком для его владельца.

Управление Росреестра по Ленинградской области рекомендует оформить права на земельные участки, которые были поставлены на учет до 2017 года, и носящие статус «временный» до 1 марта 2022 года».

Напоминаем, что подать документы на государственную регистрацию прав можно лично, обратившись в офисы МФЦ или посредством онлайн-сервисов Росреестра (для этого вам понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись).

Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп могут зарегистрировать права на свою недвижимость, воспользовавшись бесплатной услугой «Выездное обслуживание», которую предоставляет филиал Кадастровой палаты Ленинградской области.