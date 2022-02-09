Управление Росреестра рекомендует оформить земельные участки со статусом «временные»

До 1 января 2017 года
государственная регистрация права и государственный кадастровый учёт
осуществлялись раздельно, и при первичном кадастровом учёте земельного участка
сведениям об образованных объектах недвижимости присваивался статус
«временный».
Руководитель Управления
Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков:
«С момента вступления в
силу закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», определено, что временный характер сведений государственного
кадастра недвижимости о земельных участках, поставленных на кадастровый учет до
01 января 2017 года сохраняется до момента регистрации прав на такой объект
недвижимости, либо, в случае если земельный участок находится в государственной
или муниципальной собственности, регистрации аренды на земельный участок, но не
позднее 1 марта 2022 года.
По истечению указанного
срока, сведения об объектах недвижимости, который носят временный характер,
будут переведены в статус «архивный» в Едином государственном реестре
недвижимости, что повлечет сложности в распоряжении своим участком для его
владельца.
Управление Росреестра по
Ленинградской области рекомендует оформить права на земельные участки, которые
были поставлены на учет до 2017 года, и носящие статус «временный» до 1 марта
2022 года».
Напоминаем, что подать
документы на государственную регистрацию прав можно лично, обратившись в офисы
МФЦ или посредством онлайн-сервисов Росреестра (для этого вам понадобится
усиленная квалифицированная электронная подпись).
Ветераны Великой
Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II
групп могут зарегистрировать права на свою недвижимость, воспользовавшись
бесплатной услугой «Выездное обслуживание», которую предоставляет филиал
Кадастровой палаты Ленинградской области.