Как отразить кибератаку?

2-го февраля ровно в полдень началась трансляция урока
под названием «Исследование кибератак». По видеосвязи к мероприятию
подключились более полусотни школ Ленинградской области. Ведущий урока –
руководитель направления по детской онлайн-безопасности, ведущий
веб-контент-аналитик Лаборатории Касперского Андрей Сиденко рассказал о мире
кибернетических угроз, о масштабе наносимого им ущерба отдельным пользователям,
компаниям и целым странам. Школьники узнали, как специалистам по информационной
безопасности удается обнаружить кибератаки, исследовать их и понять, какая
группа злоумышленников за ними стоит. А самое главное, дети примерили на себя
роль специалистов по кибербезопасности: на «Уроке цифры» теория сочеталась с
практикой.
- «Урок безопасности в интернете» появился в нашей
стране больше десяти лет назад, – рассказывает директор Гатчинского центра
информационных технологий Александр Морослип. – К этим урокам подключились
ведущие IT-компании: Лаборатория Касперского, «1С», «ВКонтакте», «Яндекс»,
«Сбербанк» и другие. Они распределяют между собой тематику, и в течение года
проходит несколько таких цифровых уроков. На этот год запланировано около
шести.
- На тему кибербезопасности?
- Тематика разная, начиная от разработки игр.
Следующий урок будет на тему «Цифровое искусство и музыка» от компании
«Яндекс». Сейчас проводится урок под названием «Исследование кибератак».
Партнер этого урока – Лаборатория Касперского. Детям рассказывают, какие виды
кибермошенничества существуют, какие виды атак как про-исходят: на крупные
корпорации, на частных лиц. С небольшими кибератаками на наше личное
пространство мы сталкиваемся ежедневно. Уровень цифровизации огромен. Особенно
он распространился вширь во время пандемии, когда большая часть жизни перешла в
интернет.
- Какого возраста дети принимают участие в
уроке?
- Вообще, «Урок цифры» рассчитан на школьников с 1 по
11 класс. Но он подразделяется на несколько уровней сложности и рассчитан на
разный возраст. Понятно, что у пятиклассников и десятиклассников – разные
интересы и уровень подготовки. Для всех возрастов разработан методический и
лекционный материал, а также тренажеры, на которых ребята, сидя за компьютером,
могут почувствовать себя в роли специалистов по кибербезопасности. На этот урок
мы приглашали только старшеклассников – 9-11 классы.
- Сколько школ охвачено?
- Сегодня мы проводим открытый урок. Причем это первый
региональный «Урок цифры». Мы пригласили детей со всей области, по одной-две
школы из каждого района плюс все гатчинские школы. В сервисе Google Meet
доступно сто точек подключения. Мы рассчитали подключение с запасом.
- Как реагирует аудитория на эти уроки?
- Наша цель – найти профессионала, который интересно
подаст информацию. У нас уже были представители платформы «Учи.ру»,
«ВКонтакте», «1С», высшей школы – ЛЭТИ.
С Андреем Сиденко из Лаборатории Касперского мы
проводили в прошлом году первый дистанционный урок. Был феноменальный успех,
детям было очень интересно. Они не просто слушали, а участвовали в процессе. Им
было предложено взять смартфоны, перейти на специальный портал и в режиме
реального времени получить практический результат. Урок, рассчитанный на 40
минут, затянулся. Дети забросали преподавателя вопросами. После урока было
очень много положительных отзывов, поэтому мы снова связались с Андреем Сиденко
и пригласили его провести первый в этом году «Урок цифры».
…Образовательная акция организована АНО «Цифровая
экономика» при поддержке Минцифры России, Министерства просвещения РФ, а также
ведущих российских IT-компаний. Почетными гостями мер-приятия стали
председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник и
начальник сектора цифровой трансформации комитета общего и профессионального
образования Ленобласти Елена Глевицкая.
Екатерина Дзюба