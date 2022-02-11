Как отразить кибератаку?

2-го февраля ровно в полдень началась трансляция урока под названием «Исследование кибератак». По видеосвязи к мероприятию подключились более полусотни школ Ленинградской области. Ведущий урока – руководитель направления по детской онлайн-безопасности, ведущий веб-контент-аналитик Лаборатории Касперского Андрей Сиденко рассказал о мире кибернетических угроз, о масштабе наносимого им ущерба отдельным пользователям, компаниям и целым странам. Школьники узнали, как специалистам по информационной безопасности удается обнаружить кибератаки, исследовать их и понять, какая группа злоумышленников за ними стоит. А самое главное, дети примерили на себя роль специалистов по кибербезопасности: на «Уроке цифры» теория сочеталась с практикой.

- «Урок безопасности в интернете» появился в нашей стране больше десяти лет назад, – рассказывает директор Гатчинского центра информационных технологий Александр Морослип. – К этим урокам подключились ведущие IT-компании: Лаборатория Касперского, «1С», «ВКонтакте», «Яндекс», «Сбербанк» и другие. Они распределяют между собой тематику, и в течение года проходит несколько таких цифровых уроков. На этот год запланировано около шести.

- На тему кибербезопасности?

- Тематика разная, начиная от разработки игр. Следующий урок будет на тему «Цифровое искусство и музыка» от компании «Яндекс». Сейчас проводится урок под названием «Исследование кибератак». Партнер этого урока – Лаборатория Касперского. Детям рассказывают, какие виды кибермошенничества существуют, какие виды атак как про-исходят: на крупные корпорации, на частных лиц. С небольшими кибератаками на наше личное пространство мы сталкиваемся ежедневно. Уровень цифровизации огромен. Особенно он распространился вширь во время пандемии, когда большая часть жизни перешла в интернет.

- Какого возраста дети принимают участие в уроке?

- Вообще, «Урок цифры» рассчитан на школьников с 1 по 11 класс. Но он подразделяется на несколько уровней сложности и рассчитан на разный возраст. Понятно, что у пятиклассников и десятиклассников – разные интересы и уровень подготовки. Для всех возрастов разработан методический и лекционный материал, а также тренажеры, на которых ребята, сидя за компьютером, могут почувствовать себя в роли специалистов по кибербезопасности. На этот урок мы приглашали только старшеклассников – 9-11 классы.

- Сколько школ охвачено?

- Сегодня мы проводим открытый урок. Причем это первый региональный «Урок цифры». Мы пригласили детей со всей области, по одной-две школы из каждого района плюс все гатчинские школы. В сервисе Google Meet доступно сто точек подключения. Мы рассчитали подключение с запасом.

- Как реагирует аудитория на эти уроки?

- Наша цель – найти профессионала, который интересно подаст информацию. У нас уже были представители платформы «Учи.ру», «ВКонтакте», «1С», высшей школы – ЛЭТИ.

С Андреем Сиденко из Лаборатории Касперского мы проводили в прошлом году первый дистанционный урок. Был феноменальный успех, детям было очень интересно. Они не просто слушали, а участвовали в процессе. Им было предложено взять смартфоны, перейти на специальный портал и в режиме реального времени получить практический результат. Урок, рассчитанный на 40 минут, затянулся. Дети забросали преподавателя вопросами. После урока было очень много положительных отзывов, поэтому мы снова связались с Андреем Сиденко и пригласили его провести первый в этом году «Урок цифры».

…Образовательная акция организована АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры России, Министерства просвещения РФ, а также ведущих российских IT-компаний. Почетными гостями мер-приятия стали председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник и начальник сектора цифровой трансформации комитета общего и профессионального образования Ленобласти Елена Глевицкая.

Екатерина Дзюба