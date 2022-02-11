Кто не хочет пойти в банк, пойдёт в полицию

По словам сотрудников Сбербанка, кредит доверия, которое оказывают люди голосу в телефонной трубке, переходит все мыслимые границы. Клиенты не верят «живым» банковским служащим, которые убеждают их не слушать мошенников и не выполнять никаких операций. Люди упорствуют, утверждая, что верят только «куратору» в телефоне. Один такой клиент настойчиво требовал дать ему кредит – на 150 тысяч рублей. Но операционист наметанным глазом заметил нервозность, стал задавать уточняющие вопросы. Нервозность усилилась. Мужчина начал требовать и кипятиться. Тут выяснилось, что его инструктируют по телефону – как он выразился, «куратор». Весь коллектив банка уговаривал его не слушать мошенника. С трудом убедили не брать в кредит 150 тысяч, но оказалось, что мужчина продал квартиру и уже перевел преступникам два миллиона.

Другого – совсем молодого человека – успели остановить. Опять же, внимательные менеджеры усмотрели в его поведении странности. Он все время отвечал на какие-то звонки, слушал чьи-то инструкции, нервничал, и выяснилось, что ему названивают с московских номеров. Когда трубку взяла сотрудница банка, на том конце провода разразились нецензурной бранью. Но молодого человека от мошенничества банковские служащие уберегли.

А 53-летний житель Павловска в банк не пошел. Он все сделал по телефону. 4-го февраля ему позвонил неизвестный, представившийся работником банка «Тинькофф». Этот «работник» сообщил, что на мужчину кто-то оформил кредит на 200 тысяч рублей. Деньги находятся на депозите в «Альфа Банке» и необходимо подтвердить личность. Мужчина подтвердил. Потом поступил звонок с другого номера и «работник службы безопасности банка «Тинькофф» велел в личном кабинете банка нажать кнопку «Активировать». Мужчина нажал. После этого на счет его банковской карты зачислился 1 млн 240 тысяч рублей. Вскоре эти деньги были списаны на разные счета. Потерпевший остался с кредитом. И пошел заявлять в Коммунарский отдел полиции.

Кредитов на 600 тысяч рублей набрал 35-летний житель Гатчины. Он послушался аферистов, которые, представившись сотрудниками Сбербанка, рассказали ему про мошеннические действия с кредитованием. Чтобы эти действия предотвратить, надо оформить кредит и закрыть его через ячейку безопасности. Поле чудес в стране дураков. Мужчина взял несколько кредитов на общую сумму 611 тысяч рублей и перевел их на счета, продиктованные злоумышленником. Потом почуял подвох и пошел в полицию.

31-летний прораб из Гатчины получил звонок от липового сотрудника банка ВТБ. Ему тоже рассказали про мошеннические действия на счете и убедили взять кредит – чтобы это предотвратить. Мужчина взял 285 тысяч рублей и перевел деньги на счета мошенников. Когда осознал содеянное, обратился в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.