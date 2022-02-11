Кто не хочет пойти в банк, пойдёт в полицию

По словам сотрудников
Сбербанка, кредит доверия, которое оказывают люди голосу в телефонной трубке,
переходит все мыслимые границы. Клиенты не верят «живым» банковским служащим,
которые убеждают их не слушать мошенников и не выполнять никаких операций. Люди
упорствуют, утверждая, что верят только «куратору» в телефоне. Один такой
клиент настойчиво требовал дать ему кредит – на 150 тысяч рублей. Но
операционист наметанным глазом заметил нервозность, стал задавать уточняющие
вопросы. Нервозность усилилась. Мужчина начал требовать и кипятиться. Тут
выяснилось, что его инструктируют по телефону – как он выразился, «куратор».
Весь коллектив банка уговаривал его не слушать мошенника. С трудом убедили не
брать в кредит 150 тысяч, но оказалось, что мужчина продал квартиру и уже
перевел преступникам два миллиона.
Другого – совсем молодого
человека – успели остановить. Опять же, внимательные менеджеры усмотрели в его
поведении странности. Он все время отвечал на какие-то звонки, слушал чьи-то
инструкции, нервничал, и выяснилось, что ему названивают с московских номеров.
Когда трубку взяла сотрудница банка, на том конце провода разразились
нецензурной бранью. Но молодого человека от мошенничества банковские служащие
уберегли.
А 53-летний житель Павловска
в банк не пошел. Он все сделал по телефону. 4-го февраля ему позвонил
неизвестный, представившийся работником банка «Тинькофф». Этот «работник»
сообщил, что на мужчину кто-то оформил кредит на 200 тысяч рублей. Деньги
находятся на депозите в «Альфа Банке» и необходимо подтвердить личность.
Мужчина подтвердил. Потом поступил звонок с другого номера и «работник службы
безопасности банка «Тинькофф» велел в личном кабинете банка нажать кнопку
«Активировать». Мужчина нажал. После этого на счет его банковской карты
зачислился 1 млн 240 тысяч рублей. Вскоре эти деньги были списаны на разные
счета. Потерпевший остался с кредитом. И пошел заявлять в Коммунарский отдел
полиции.
Кредитов на 600 тысяч
рублей набрал 35-летний житель Гатчины. Он послушался аферистов, которые,
представившись сотрудниками Сбербанка, рассказали ему про мошеннические
действия с кредитованием. Чтобы эти действия предотвратить, надо оформить
кредит и закрыть его через ячейку безопасности. Поле чудес в стране дураков.
Мужчина взял несколько кредитов на общую сумму 611 тысяч рублей и перевел их на
счета, продиктованные злоумышленником. Потом почуял подвох и пошел в полицию.
31-летний прораб из
Гатчины получил звонок от липового сотрудника банка ВТБ. Ему тоже рассказали
про мошеннические действия на счете и убедили взять кредит – чтобы это
предотвратить. Мужчина взял 285 тысяч рублей и перевел деньги на счета
мошенников. Когда осознал содеянное, обратился в полицию.
По фактам мошенничеств
возбуждены уголовные дела.