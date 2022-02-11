«Пожарная Команда 47» ― на WorldSkills Russia

Как помочь определиться
подрастающему поколению в выборе будущей профессии и усовершенствовать
профильное образование, если выбор пал на профессию пожарного или спасателя,
обсудили в рамках VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)».
Участники отметили, что
необходимо актуализировать профориентацию подростков и молодёжи и подчеркнули,
что важным элементом профильного образования является передача опыта
наставников в пожарно-спасательных подразделениях региона с акцентом на
практические навыки, а также использование возможностей компетенций WorldSkills
для повышения качества подготовки пожарных и спасателей.
В подразделениях
Леноблпожспаса и Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, работники
которых демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки, практикуется
преемственность в передаче опыта молодым сотрудникам.
Круглый стол на тему «Worldskills
– инструмент обеспечения безопасности жизнедеятельности» прошел в
Пожарно-спасательном колледже Санкт-Петербурга.
В рамках международного
общественного движения WorldSkills для повышения престижа профессий и развития
профессионального образования организуются и проводятся конкурсы
профессионального мастерства, чемпионаты, заседания экспертных сообществ и
создание образовательных программ.