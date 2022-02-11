«Пожарная Команда 47» ― на WorldSkills Russia

Как помочь определиться подрастающему поколению в выборе будущей профессии и усовершенствовать профильное образование, если выбор пал на профессию пожарного или спасателя, обсудили в рамках VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Участники отметили, что необходимо актуализировать профориентацию подростков и молодёжи и подчеркнули, что важным элементом профильного образования является передача опыта наставников в пожарно-спасательных подразделениях региона с акцентом на практические навыки, а также использование возможностей компетенций WorldSkills для повышения качества подготовки пожарных и спасателей.

В подразделениях Леноблпожспаса и Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, работники которых демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки, практикуется преемственность в передаче опыта молодым сотрудникам.

Круглый стол на тему «Worldskills – инструмент обеспечения безопасности жизнедеятельности» прошел в Пожарно-спасательном колледже Санкт-Петербурга.

В рамках международного общественного движения WorldSkills для повышения престижа профессий и развития профессионального образования организуются и проводятся конкурсы профессионального мастерства, чемпионаты, заседания экспертных сообществ и создание образовательных программ.