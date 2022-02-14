Молодые профессионалы готовятся к региональному чемпионату

Ленинградская область готовится к проведению VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы».
В
этом году он пройдет с 24 по 28 февраля 2022 года. Участниками чемпионата
станут студенты и учащиеся общеобразовательных организаций Ленинградской
области в возрасте от 12 до 22 лет, а также мастера производственного обучения
и преподаватели. Чемпионат 2022 года примет 431 участника и 509 экспертов.
На
13 площадок Ленинградской области приглашены 16 участников и экспертов из
Москвы, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Оренбургской
областей. К контролю за соблюдением стандартов чемпионата на площадки
привлечены 26 сертифицированных экспертов «Ворлдскиллс».
Конкурсанты
будут соревноваться в 60 компетенциях, из них 45 ― для студентов, 13 ― для
школьников и две ― для конкурсантов старше 50 лет в категории «Навыки мудрых».
Результаты будут озвучены 1 марта 2022 года на торжественной церемонии закрытия
регионального чемпионата.
По
результатам шестого регионального чемпионата будет сформирована сборная
Ленинградской области, участники которой выйдут на отборочные соревнования на
право участия в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в
Саранске в мае 2022 года.
Чемпионат
«Молодые профессионалы» ежегодно проводится в рамках реализации одноименного
федерального проекта, входящего в нацпроект «Образование».
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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