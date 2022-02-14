Молодые профессионалы готовятся к региональному чемпионату

Молодые профессионалы готовятся к региональному чемпионату

Ленинградская область готовится к проведению VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

Рубрики : Образование     14 Feb 2022

В этом году он пройдет с 24 по 28 февраля 2022 года. Участниками чемпионата станут студенты и учащиеся общеобразовательных организаций Ленинградской области в возрасте от 12 до 22 лет, а также мастера производственного обучения и преподаватели. Чемпионат 2022 года примет 431 участника и 509 экспертов.

 На 13 площадок Ленинградской области приглашены 16 участников и экспертов из Москвы, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Оренбургской областей. К контролю за соблюдением стандартов чемпионата на площадки привлечены 26 сертифицированных экспертов «Ворлдскиллс».

 Конкурсанты будут соревноваться в 60 компетенциях, из них 45 ― для студентов, 13 ― для школьников и две ― для конкурсантов старше 50 лет в категории «Навыки мудрых». Результаты будут озвучены 1 марта 2022 года на торжественной церемонии закрытия регионального чемпионата.

 По результатам шестого регионального чемпионата будет сформирована сборная Ленинградской области, участники которой выйдут на отборочные соревнования на право участия в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Саранске в мае 2022 года.

 Чемпионат «Молодые профессионалы» ежегодно проводится в рамках реализации одноименного федерального проекта, входящего в нацпроект «Образование». 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

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