Что нужно знать о досрочном погашении займа?

Но у микрофинансовых организаций свои правила и тут не получится, просто прийти, вернуть долг и уйти с чистой совестью. Есть определенный набор условий, которые придется выполнить. Ведь для МФО досрочное погашение не то, чтобы сильно выгодно. Да, по закону уже давно никто не имеет право накладывать какие-либо санкции за досрочное погашение, но некоторые правила придется соблюдать. Во-первых, чтобы досрочное погашение стало мероприятием, которое пойдет на пользу вашим финансами и помогло сэкономить деньги. Потому как какая главная цель досрочного погашения — уменьшить размер переплаты. Если есть возможность вернуть долг сейчас, зачем платить проценты еще неделю, две, три, а то и месяц?

Итак, какие же есть особенности у досрочного погашения? С этим вопросом нам помогла разобраться команда онлайн-сервиса Навыдаче.ру. Этот популярный ресурс специализируется на подборе выгодных вариантов онлайн-займов по индивидуальным параметрам для своих посетителей, а также предоставляет всю необходимую информацию о рынке микрофинансирования, помогая сориентироваться во всех тонкостях и нюансах функционирования онлайн-МФО и различных сервисов моментального кредитования.

Главный момент, который нужно знать — при досрочном погашении вы платите только за фактическое время пользования деньгами. Допустим, вы изначально брали микрозайм на 2 недели, а закрыли через месяц, значит проценты вам должны начислить только за неделю. Но в некоторых МФО, особенно, когда речь идет о долгосрочных займах на крупные суммы, досрочное погашение возможно только в ближайшую дату по графику платежей. Поэтому перед любым обращением в ту или иную компанию, лучше предварительно уточнить какие у нее установлены правила досрочного погашения. Опять же, эту информацию можно найти на сайтах-агрегаторах онлайн-займов. Они собирают всю информацию об особенностях работы каждой МФО и предоставляют ее своим посетителям для сравнения и выбора лучшего варианта.

Следующий момент, если с момента получения займа прошло менее 14 дней, вы можете произвести досрочное погашение без предварительного уведомления МФО. А сумму задолженности на текущий день просто посмотреть в своем Личном кабинете на сайте компании. Если времени прошло больше, требуется заранее уведомить о своем намерении кредитора. Причем опять же, у всех компаний свой обязательный срок — у кого-то за 5 дней, у кого-то за 30. Ряд МФО просто дает возможность произвести досрочное закрытие займа в Личном кабинете в любое время, без привязки ко времени.

Всегда помните, главное правило любого кредитования: чем меньше срок — тем меньше переплата. Если вы собираетесь пользоваться услугами МФО и хотите знать больше подробностей, для этого мы можем посоветовать воспользоваться интернет-ресурсом Навыдаче.ру. Там также можно задать интересующий вопрос специалистам и почитать комментарии других заемщиков.





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