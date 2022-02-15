Что нужно знать о досрочном погашении займа?

Но
у микрофинансовых организаций свои правила и тут не получится, просто прийти,
вернуть долг и уйти с чистой совестью. Есть определенный набор условий, которые
придется выполнить. Ведь для МФО досрочное погашение не то, чтобы сильно
выгодно. Да, по закону уже давно никто не имеет право накладывать какие-либо
санкции за досрочное погашение, но некоторые правила придется соблюдать.
Во-первых, чтобы досрочное погашение стало мероприятием, которое пойдет на
пользу вашим финансами и помогло сэкономить деньги. Потому как какая главная цель
досрочного погашения — уменьшить размер переплаты. Если есть возможность
вернуть долг сейчас, зачем платить проценты еще неделю, две, три, а то и месяц?
Итак,
какие же есть особенности у досрочного погашения? С этим вопросом нам помогла
разобраться команда онлайн-сервиса Навыдаче.ру. Этот популярный ресурс
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своих посетителей, а также предоставляет всю необходимую информацию о рынке
микрофинансирования, помогая сориентироваться во всех тонкостях и нюансах
функционирования онлайн-МФО и различных сервисов моментального кредитования.
Главный
момент, который нужно знать — при досрочном погашении вы платите только за
фактическое время пользования деньгами. Допустим, вы изначально брали микрозайм
на 2 недели, а закрыли через месяц, значит проценты вам должны начислить только
за неделю. Но в некоторых МФО, особенно, когда речь идет о долгосрочных займах
на крупные суммы, досрочное погашение возможно только в ближайшую дату по
графику платежей. Поэтому перед любым обращением в ту или иную компанию, лучше
предварительно уточнить какие у нее установлены правила досрочного погашения.
Опять же, эту информацию можно найти на сайтах-агрегаторах онлайн-займов. Они
собирают всю информацию об особенностях работы каждой МФО и предоставляют ее
своим посетителям для сравнения и выбора лучшего варианта.
Следующий
момент, если с момента получения займа прошло менее 14 дней, вы можете
произвести досрочное погашение без предварительного уведомления МФО. А сумму
задолженности на текущий день просто посмотреть в своем Личном кабинете на
сайте компании. Если времени прошло больше, требуется заранее уведомить о своем
намерении кредитора. Причем опять же, у всех компаний свой обязательный срок —
у кого-то за 5 дней, у кого-то за 30. Ряд МФО просто дает возможность
произвести досрочное закрытие займа в Личном кабинете в любое время, без
привязки ко времени.
Всегда
помните, главное правило любого кредитования: чем меньше срок — тем меньше
переплата. Если вы собираетесь пользоваться услугами МФО и хотите знать больше
подробностей, для этого мы можем посоветовать воспользоваться интернет-ресурсом
Навыдаче.ру. Там также можно задать интересующий вопрос специалистам и почитать
комментарии других заемщиков.
Фото pixabay.com