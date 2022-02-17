Область проверяет такси

Комитет Ленинградской области по транспорту ежемесячно проводит около 15 проверок перевозчиков и такси. Специалисты контролируют наличие технического и медицинского осмотров, разрешения на перевозку пассажиров.

В комтрансе жителям советуют самостоятельно проверять у такси наличие разрешения на перевозку пассажиров. Нужно ввести номер автомобиля на сайте комитета Ленинградской области по транспорту в разделе «Реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». Тот же алгоритм - на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

«Пассажир, который пользуется услугами нелегального такси, поддерживает нездоровую конкуренцию и подвергает опасности себя и окружающих. Рекомендую посмотреть, как легко проверить такси на наличие разрешения за несколько кликов, и пользоваться такой возможностью», – говорит председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Сообщить о нарушениях в работе такси можно в региональный комтранс, в том числе — через инстаграм @lo_trans.