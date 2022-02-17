Область проверяет такси

Комитет Ленинградской
области по транспорту ежемесячно проводит около 15 проверок перевозчиков и
такси. Специалисты контролируют наличие технического и медицинского осмотров,
разрешения на перевозку пассажиров.
В комтрансе жителям
советуют самостоятельно проверять у такси наличие разрешения на перевозку
пассажиров. Нужно ввести номер автомобиля на сайте комитета Ленинградской
области по транспорту в разделе «Реестр выданных разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». Тот же алгоритм
- на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга.
«Пассажир, который
пользуется услугами нелегального такси, поддерживает нездоровую конкуренцию и
подвергает опасности себя и окружающих. Рекомендую посмотреть, как легко
проверить такси на наличие разрешения за несколько кликов, и пользоваться такой
возможностью», – говорит председатель комитета Ленинградской области по
транспорту Михаил Присяжнюк.
Сообщить о нарушениях в
работе такси можно в региональный комтранс, в том числе — через инстаграм
@lo_trans.