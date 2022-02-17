Почта России объявила номинации конкурса «Лучший урок письма – 2022»

Цель конкурса – содействовать возрождению традиций русского эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание участников на бережном отношении к родному языку, открыть возможность педагогам проявить свой профессионализм в разработке оригинальных методик проведения урока, на котором участники творческого конкурса приобретут навыки работы над письмом – деловым, официальным, личным.
Участниками
конкурса могут стать учащиеся средних школ, ВУЗов, колледжей, кадетских
корпусов, суворовских училищ, художественных студий, которые подготовили свои
конкурсные работы по одной из номинаций, а также директора, преподаватели школ
и ВУЗов, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных
организаций – авторы методики организации и проведения урока создания письма.
Номинации конкурса 2022 г.:
1. «Как
почта помогает людям», номинация проводится Почтой России.
2. «Я
из династии почтовиков», номинация посвящена престижу почтовой профессии и
вопросам профориентации, проводится совместно с Профсоюзом работников связи
России.
3. «Друг познается в беде», номинация проводится при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова.
4. «История
одного письма», номинация проводится при поддержке Корпоративного
университета Почты России.
5. «Первые
в космосе», номинация посвящена празднованию 65-летия запуска первого
искусственного спутника планеты Земля, проводится совместно с Государственной
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос».
6. «Рецепты
счастливой семьи», номинация посвящена 15-летию Всероссийского праздника «День
семьи, любви и верности», проводится совместно с Фондом социально-культурных
инициатив.
7. «Душа
моей Родины. Пишу моей Родине», номинация посвящена личному участию юных
россиян в процессах преобразования страны, осознанию себя гражданином России,
проводится совместно с Союзом писателей России.
8. «Мир
моих увлечений», номинация посвящена Году народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России, проводится совместно с
Центром гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом
- Московский Дом соотечественника.
9. «Жил
был амурский тигр. Пишу сказку», номинация посвящена изучению и сохранению
популяции амурского тигра. Проводится при поддержке Центра «Амурский тигр».
10. «Есть такая профессия – Родину защищать…»,
номинация проводится совместно с Министерством обороны РФ.
11. «Письмо себе в будущее», номинация посвящена тому,
как будущее нашей страны видят себя в будущем. Проводится при поддержке Российского
движения школьников.
12. Лучшая методическая разработка
проведения урока письма
В жюри конкурса,
который возглавляет ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Cадовничий, вошли
представители соорганизаторов и учредителей, а также литераторы и филологи.
Поступившие на конкурс
письма жюри будет оценивать по следующим критериям: нестандартное решение темы,
логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль
изложения.
Авторов лучших
творческих работ наградят дипломами и памятными подарками.
Конкурсные работы
можно направить в оргкомитет следующими способами:
- в бумажном или
печатном виде по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А, в строке
получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма»;
- в электронном виде
на адрес konkurs@russianpost.ru;
Конкурс продлится с 1 февраля
по 9 октября 2022 г.