Сиверские гимназисты – дипломанты научных чтений имени Королёва

Юбилейные
Чтения были посвящены 115-летию со дня рождения С.П. Королева, 165-летию со дня
рождения К.Э. Циолковского, 65-летию со дня запуска первого искусственного
спутника Земли – начала космической эры.
В
мероприятии принимали участие школьники и студенты из 18 регионов РФ, а также школьники
и педагоги из Германии, Узбекистана и Армении. Традиционно ежегодно в работе
Чтений принимают участие летчики-космонавты РФ, ученые, специалисты космической
отрасли, представители МЧС РФ, представители заинтересованных министерств и
ведомств РФ, представители культуры и СМИ. Для участников Чтений организуются тематические
мастер классы, лекции, воркшопы, практические занятия.
Ученики
Сиверской гимназии под руководством А.М. Гончарова подготовили два проекта: «Исследование
динамики локальной миграции императорских пингвинов» и «Петербуржцы-ленинградцы
на Луне: их именами названы».
Используя
данные космической съёмки (дистанционного зондирования Земли - ДЗЗ) школьники
изучили миграцию пингвинов в районе российской антарктической станции «Мирный».
Авторы проекта девятиклассники А. Гончаров и И. Маркин были награждены
дипломами II степени.
Вторая
работа посвящена российским и советским учёным, чья жизнь была связана с
Петербургом - Ленинградом, и чьими именами названы кратеры на Луне. На глобусе
Луны эти кратеры были отмечены специальными значками. Работа, выполненная
восьмиклассницей Е. Лобановской, была отмечена дипломом лауреата.
Всего
за 10 лет участия в Международных юношеских научных чтениях им. С.П. Королева ученики
Сиверской гимназии завоевали около 15 дипломов разных степеней.
Анатолий
Гончаров