Сиверские гимназисты – дипломанты научных чтений имени Королёва

Юбилейные Чтения были посвящены 115-летию со дня рождения С.П. Королева, 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, 65-летию со дня запуска первого искусственного спутника Земли – начала космической эры.

В мероприятии принимали участие школьники и студенты из 18 регионов РФ, а также школьники и педагоги из Германии, Узбекистана и Армении. Традиционно ежегодно в работе Чтений принимают участие летчики-космонавты РФ, ученые, специалисты космической отрасли, представители МЧС РФ, представители заинтересованных министерств и ведомств РФ, представители культуры и СМИ. Для участников Чтений организуются тематические мастер классы, лекции, воркшопы, практические занятия.

Ученики Сиверской гимназии под руководством А.М. Гончарова подготовили два проекта: «Исследование динамики локальной миграции императорских пингвинов» и «Петербуржцы-ленинградцы на Луне: их именами названы».

Используя данные космической съёмки (дистанционного зондирования Земли - ДЗЗ) школьники изучили миграцию пингвинов в районе российской антарктической станции «Мирный». Авторы проекта девятиклассники А. Гончаров и И. Маркин были награждены дипломами II степени.

Вторая работа посвящена российским и советским учёным, чья жизнь была связана с Петербургом - Ленинградом, и чьими именами названы кратеры на Луне. На глобусе Луны эти кратеры были отмечены специальными значками. Работа, выполненная восьмиклассницей Е. Лобановской, была отмечена дипломом лауреата.

Всего за 10 лет участия в Международных юношеских научных чтениях им. С.П. Королева ученики Сиверской гимназии завоевали около 15 дипломов разных степеней.

Анатолий Гончаров