Тургеневский дуб представит Россию на конкурсе «Европейское дерево года – 2022»

Нашу страну представляет победитель Национального отборочного этапа – конкурса «Российское дерево года – 2021» – Тургеневский дуб, один из главных символов литературной России, утраченный во время урагана 30 ноября 2021 г., но навсегда оставшийся в памяти людей олицетворением мужества, стойкости, красоты и долголетия, символом любви к Родине!

Россия принимает участие в международном соревновании с 2018 года и стабильно попадает в тройку призеров.

Абрамцевский дуб (2019 год) занял почетное второе место. Белгородский дуб (2018 год), Одинокий тополь из Калмыкии (2020 год) и Древний платан из Дагестана (2021 год) стали бронзовыми призерами.

Конкурс «Европейское дерево года» проходит с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее. Важно отметить, что данный конкурс фокусируется не на красоте, размере или возрасте дерева, а прежде всего на его истории и его связи с людьми. Главная цель – подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии.

– Старовозрастные деревья России – уникальные представители растительного мира, живые свидетели исторических событий, связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние. Мы по – справедливости гордимся ими и о них должен узнать весь мир! Стабильно занимая в этом конкурсе призовые места, мы, безусловно, будем стремиться к главной победе, отдавая дань памяти великому русскому писателю и легендарному дереву, которое бережно хранило тепло его рук! – подчеркнул председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» Сергей Пальчиков.

Призываем всех истинных любителей деревьев и родной природы принять участие в выборе Европейского дерева года и отдать свой голос за номинанта от России!

Проголосуем за «Тургеневский дуб» – проголосуем за нашу историю!

С 1 по 28 февраля вы можете принять участие в голосовании на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru (есть подробная инструкция по голосованию) или на сайте организаторов конкурса www.treeoftheyear.org.

Напомним, европейскому конкурсу, который проводится с 2011 года, предшествует национальный отборочный этап, ежегодный конкурс «Российское дерево года». Организатор российского конкурса – НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».

В 2021 году из 47 претендентов путем открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» (www.rosdrevo.ru) было выбрано главное дерево страны – Тургеневский дуб, из Спасское – Лутовиново Орловской области.

Дуб внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под №343, имеет всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы».

Национальный реестр старовозрастных деревьев России представлен на сайте www.rosdrevo.ru