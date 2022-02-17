Тургеневский дуб представит Россию на конкурсе «Европейское дерево года – 2022»

Нашу страну представляет
победитель Национального отборочного этапа – конкурса «Российское дерево года –
2021» – Тургеневский дуб, один из главных символов литературной России,
утраченный во время урагана 30 ноября 2021 г., но навсегда оставшийся в памяти
людей олицетворением мужества, стойкости, красоты и долголетия, символом любви
к Родине!
Россия принимает участие
в международном соревновании с 2018 года и стабильно попадает в тройку
призеров.
Абрамцевский дуб (2019
год) занял почетное второе место. Белгородский дуб (2018 год), Одинокий тополь
из Калмыкии (2020 год) и Древний платан из Дагестана (2021 год) стали
бронзовыми призерами.
Конкурс «Европейское
дерево года» проходит с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом
становится все популярнее. Важно отметить, что данный конкурс фокусируется не
на красоте, размере или возрасте дерева, а прежде всего на его истории и его
связи с людьми. Главная цель – подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в
природном и культурном наследии.
– Старовозрастные деревья
России – уникальные представители растительного мира, живые свидетели исторических
событий, связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное
достояние. Мы по – справедливости гордимся ими и о них должен узнать весь мир!
Стабильно занимая в этом конкурсе призовые места, мы, безусловно, будем
стремиться к главной победе, отдавая дань памяти великому русскому писателю и
легендарному дереву, которое бережно хранило тепло его рук! – подчеркнул
председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы
«Деревья-памятники живой природы» Сергей Пальчиков.
Призываем всех истинных
любителей деревьев и родной природы принять участие в выборе Европейского
дерева года и отдать свой голос за номинанта от России!
Проголосуем за
«Тургеневский дуб» – проголосуем за нашу историю!
С 1 по 28 февраля вы
можете принять участие в голосовании на сайте Всероссийской программы «Деревья
– памятники живой природы» www.rosdrevo.ru
(есть подробная инструкция по голосованию) или на сайте организаторов конкурса www.treeoftheyear.org.
Напомним, европейскому
конкурсу, который проводится с 2011 года, предшествует национальный отборочный
этап, ежегодный конкурс «Российское дерево года». Организатор российского
конкурса – НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».
В 2021 году из 47
претендентов путем открытого голосования на сайте Всероссийской программы
«Деревья – памятники живой природы» (www.rosdrevo.ru) было выбрано главное
дерево страны – Тургеневский дуб, из Спасское – Лутовиново Орловской области.
Дуб внесен в Национальный
реестр старовозрастных деревьев России под №343, имеет всероссийский статус
«Дерево – памятник живой природы».
Национальный реестр
старовозрастных деревьев России представлен на сайте www.rosdrevo.ru