Отдалённые последствия

Медики, изучающие пищевое поведение детей, отмечают булимию и набор веса на фоне отсутствия спортивных мероприятий и ограниченного пребывания на свежем воздухе. Сюда же прибавились и проблемы с анорексией. Специалисты объясняют, что у таких пациентов и раньше были психологические проблемы, например, с собственным телесным образом, но в пандемию они обострились. Ведь именно подавленность и беспокойство – самые распространенные чувства в «короновирусную эпоху» сопровождают расстройство пищевого поведения. «Если при общении в школе дети, патологически обеспокоенные своим внешним видом, могут ещё как-то корректировать восприятие своего тела, то теперь они оказались в вакууме».

Сомнологи добавляют в копилку исследований свои горькие выводы. Отмечают 30-процентный рост числа обращений по поводу расстройства сна у детей. «Мы наблюдаем взрывной рост числа детей 6–8 лет, у которых на сон влияет повышенная тревожность. Плохо сказывается на сне изменение распорядка дня. В период локдауна/дистанционного обучения режим сна «гуляет».

Кроме того, подростки стали больше сидеть в соцсетях, особенно перед сном. А это, как известно, возбуждает мозг и мешает засыпанию. Далее идёт цепочка последствий: нарушение сна, сокращение времени на сон – психические и мыслительные расстройства, повышение уровня депрессии, тревожности и замкнутости.

Общие выводы врачей всего мира: пребывание дома, отсутствие общения со сверстниками, нарушение привычного ритма жизни плохо сказываются на психическом здоровье детей. Повсеместно отмечаются у детей подавленное состояние, панические атаки, тревога, проблемы с питанием, причинение себе вреда, суицидальные мысли, чувства одиночества, изолированности от мира. Некоторые дети боятся выйти из дома из опасений заразиться очередным штаммом короновируса.

Педагоги рассказывают о своих наблюдениях за школьниками 5-11 лет: после закрытия школ они стали на 14% чаще, чем в допандемийный период, неадекватно себя вести, совершать антиобщественные поступки, выражать негативные эмоции, некоторые демонстрируют меньше уважения к учителям, кто-то стал более замкнутым, многие стараются ни к чему не прикасаться.

В чем причины происходящего? Детей выбивает из колеи отсутствие распорядка и привычного ритма жизни, у них нет ощущения стабильности и спокойствия. Подростки не общаются с друзьями так часто, как прежде, а ведь именно поддержка сверстников очень важна в этот возрастной период. И когда их нет рядом, трудно справиться со своими проблемами. С 14 февраля ленинградские школьники ушли в очередной раз на дистанционное обучение – пока на 2 недели.

Не забудем ещё и о том, что дети испытывают не только беспокойство за своё здоровье, многие из них уже потеряли близких людей.

Дистанционное обучение вынуждает школьников сидеть у экранов в среднем, дольше на 3,2 часа в день. И поскольку использование компьютера превратилось в необходимость, и родители уже не могут жестко контролировать время, проведенное подростком у экрана, дети уже по уши влезли в виртуальный мир.

Но вот беда: увеличение экранного времени провоцирует рост депрессии и беспокойства. Канадские специалисты еще до пандемии выяснили, что чрезмерное времяпрепровождение у экрана приводит к большому числу поведенческих и психических нарушений, в том числе расстройству мышления, невнимательности, нарушению социальных норм и агрессивности.

Есть также выводы по гендерным и возрастным различиям последствий пандемии. Ученики начальной школы (4–10 лет) страдают больше других. В одном из исследований называются такие цифры: 10-процентный рост эмоциональных расстройств, на 20% у младших школьников выросли гиперактивность и невнимательность, на 35% – поведенческие проблемы. И это всего за два месяца локдауна – с марта по июнь 2020 года. Маленькие дети еще не умеют общаться со сверстниками онлайн, а невозможность совместных игр и занятий сильно вредит их психике.

Девочки находятся в группе риска по тревожно-депрессивным расстройствам. Главная причина этих последствий – биологическая восприимчивость, более низкая самооценка и большая подверженность межличностному насилию.

Все специалисты – и психологи, и сомнологи, и клиницисты предупреждают: все эти психические сдвиги не исчезнут, когда закончится пандемия, вызвавшая их к жизни.

Тогда как помочь нашим детям, как поддержать в столь трудный период? Семьи, где продолжают соблюдать привычный распорядок дня, где интересуются эмоциональным состоянием детей и занимаются с ними, более устойчивы в эпоху пандемии. В них меньше депрессии и поведенческих проблем. Причём эта устойчивость сохраняется даже в том случае, если у семьи изменились в худшую сторону доходы или появились временные трудности. Устойчивая благоприятная домашняя среда, как считают ученые, – главное условие, способное сгладить влияние пандемии на неустойчивую детскую и подростковую психику.

Ирина Владимирова

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