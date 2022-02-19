Отдалённые последствия

Медики, изучающие пищевое поведение детей, отмечают булимию и набор веса на фоне отсутствия спортивных мероприятий и ограниченного пребывания на свежем воздухе. Сюда же прибавились и проблемы с анорексией. Специалисты объясняют, что у таких пациентов и раньше были психологические проблемы, например, с собственным телесным образом, но в пандемию они обострились. Ведь именно подавленность и беспокойство – самые распространенные чувства в «короновирусную эпоху» сопровождают расстройство пищевого поведения. «Если при общении в школе дети, патологически обеспокоенные своим внешним видом, могут ещё как-то корректировать восприятие своего тела, то теперь они оказались в вакууме».
Сомнологи добавляют в копилку
исследований свои горькие выводы. Отмечают 30-процентный рост числа обращений
по поводу расстройства сна у детей. «Мы наблюдаем взрывной рост числа детей 6–8
лет, у которых на сон влияет повышенная тревожность. Плохо сказывается на сне
изменение распорядка дня. В период локдауна/дистанционного обучения режим сна
«гуляет».
Кроме того, подростки стали больше
сидеть в соцсетях, особенно перед сном. А это, как известно, возбуждает мозг и
мешает засыпанию. Далее идёт цепочка последствий: нарушение сна, сокращение
времени на сон – психические и
мыслительные расстройства, повышение уровня депрессии, тревожности и
замкнутости.
Общие выводы врачей всего мира: пребывание
дома, отсутствие общения со сверстниками, нарушение привычного ритма жизни
плохо сказываются на психическом здоровье детей. Повсеместно
отмечаются у детей подавленное состояние, панические атаки, тревога, проблемы с
питанием, причинение себе вреда, суицидальные мысли, чувства одиночества,
изолированности от мира. Некоторые дети боятся выйти из дома из опасений
заразиться очередным штаммом короновируса.
Педагоги рассказывают о своих наблюдениях за
школьниками 5-11 лет: после закрытия школ они стали на 14% чаще, чем в
допандемийный период, неадекватно себя вести, совершать антиобщественные
поступки, выражать негативные эмоции, некоторые демонстрируют меньше уважения к
учителям, кто-то стал более замкнутым, многие стараются ни к чему не
прикасаться.
В чем причины происходящего? Детей выбивает из колеи
отсутствие распорядка и привычного ритма жизни, у них нет ощущения стабильности
и спокойствия. Подростки не общаются с друзьями так часто, как прежде, а ведь
именно поддержка сверстников очень важна в этот возрастной период. И когда их
нет рядом, трудно справиться со своими проблемами. С 14 февраля ленинградские
школьники ушли в очередной раз на дистанционное обучение – пока на 2 недели.
Не забудем ещё и о том, что дети испытывают не только
беспокойство за своё здоровье, многие из них уже потеряли близких людей.
Дистанционное обучение вынуждает школьников сидеть у
экранов в среднем, дольше на 3,2 часа в день. И поскольку использование
компьютера превратилось в необходимость, и родители уже не могут жестко
контролировать время, проведенное подростком у экрана, дети уже по уши влезли в
виртуальный мир.
Но вот беда: увеличение экранного времени
провоцирует рост депрессии и беспокойства. Канадские специалисты еще до
пандемии выяснили, что чрезмерное времяпрепровождение у экрана приводит к
большому числу поведенческих и психических нарушений, в том числе расстройству
мышления, невнимательности, нарушению социальных норм и агрессивности.
Есть также выводы по гендерным и возрастным различиям
последствий пандемии. Ученики начальной школы (4–10 лет) страдают больше
других. В одном из исследований называются такие цифры: 10-процентный рост
эмоциональных расстройств, на 20% у младших школьников выросли гиперактивность
и невнимательность, на 35% – поведенческие проблемы. И это всего за два месяца
локдауна – с марта по июнь 2020 года. Маленькие дети еще не умеют общаться со
сверстниками онлайн, а невозможность совместных игр и занятий сильно вредит их
психике.
Девочки находятся в группе риска по
тревожно-депрессивным расстройствам. Главная причина этих последствий –
биологическая восприимчивость, более низкая самооценка и большая подверженность
межличностному насилию.
Все специалисты – и психологи, и сомнологи, и клиницисты
предупреждают: все эти психические сдвиги не исчезнут, когда закончится
пандемия, вызвавшая их к жизни.
Тогда как помочь нашим детям, как поддержать в столь
трудный период? Семьи, где
продолжают соблюдать привычный распорядок дня, где интересуются эмоциональным
состоянием детей и занимаются с ними, более устойчивы в эпоху пандемии. В них
меньше депрессии и поведенческих проблем. Причём эта устойчивость сохраняется
даже в том случае, если у семьи изменились в худшую сторону доходы или
появились временные трудности. Устойчивая благоприятная домашняя среда, как
считают ученые, – главное условие, способное сгладить влияние пандемии на
неустойчивую детскую и подростковую психику.
Ирина Владимирова
Фото pixabay.com