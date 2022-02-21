«ЕИРЦ ЛО» продлевает режим работы офисов по изменённому графику до 11 марта

Перед посещением клиентских офисов, просим уточнять режим работы и порядок приёма на официальном сайте http://epd47.ru/ в разделе ОФИСЫ. Записаться на очный приём в клиентский офис АО «ЕИРЦ ЛО» можно по телефону или по электронной почте территориального управления.

В сложившихся обстоятельствах ЕИРЦ ЛО просит клиентов помочь своим пожилым родственникам решить неотложные вопросы через онлайн сервисы. Сделать это можно на официальном сайте http://epd47.ru/, в личном кабинете клиента https://market.epd47.ru и в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/eirclo.

Обращаем внимание, что при посещении офисов АО «ЕИРЦ ЛО», посетителям необходимо выполнять обязательные требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не посещать клиентские офисы АО «ЕИРЦ ЛО» с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает, что большая часть услуг доступна через дистанционные сервисы.





Произвести оплату единого платёжного документа можно:

1. В Личном кабинете клиента https://market.epd47.ru. Без комиссии оплата взносов на капитальный ремонт в адрес НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». При оплате жилищных услуг взимается минимальная комиссия в 0,7%.

2. Через мобильное приложение «ЕИРЦ. Ленинградская область». Без комиссии оплата взносов на капитальный ремонт в адрес НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». При оплате жилищных услуг взимается минимальная комиссия в 0,7%.

3. Без комиссии в АО «Почта Банк» (Оплату можно совершить через кассу, Личный кабинет и мобильное приложение «Почта Банк» и через терминалы и банкоматы АО «Почта Банк» в ближайшем отделении «Почты России» в Вашем населённом пункте.

4. Без комиссии в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (подробные условия оплаты необходимо уточнить в банке).

5. С более подробным списком платёжных агентов можно ознакомиться на сайте http://epd47.ru/ в разделе Частным клиентам – Способы оплаты.

Передать показания индивидуальных приборов учёта можно:

1. В Личном кабинете клиента https://market.epd47.ru.

2. Через мобильное приложение «ЕИРЦ. Ленинградская область».

3. С помощью автоматизированной системы приёма показаний – 8 (812) 630-19-88

4. По телефону колл-центра 8 (812) 630-20-10.

5. По телефонам клиентских офисов, указанных в едином платёжном документе.

Обратиться в АО "ЕИРЦ ЛО" можно:

1. По телефону по телефону колл-центра 8 (812) 630-20-10.

2. Контакты территориальных управлений размещены на сайте в разделе ОФИСЫ. 3. Через сервис «Задать вопрос» на сайте http://epd47.ru. 4. Через сервис «Заказать обратный звонок» http://epd47.ru.

5. Служба поддержки сервиса Личный кабинет клиента support@epd47.ru