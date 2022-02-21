«ЕИРЦ ЛО» продлевает режим работы офисов по изменённому графику до 11 марта

Перед посещением
клиентских офисов, просим уточнять режим работы и порядок приёма на официальном
сайте http://epd47.ru/ в разделе ОФИСЫ. Записаться на очный приём в клиентский
офис АО «ЕИРЦ ЛО» можно по телефону или по электронной почте территориального
управления.
В сложившихся
обстоятельствах ЕИРЦ ЛО просит клиентов помочь своим пожилым родственникам
решить неотложные вопросы через онлайн сервисы. Сделать это можно на
официальном сайте http://epd47.ru/, в личном кабинете клиента
https://market.epd47.ru и в официальной группе «ВКонтакте»
https://vk.com/eirclo.
Обращаем внимание, что при
посещении офисов АО «ЕИРЦ ЛО», посетителям необходимо выполнять обязательные
требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не посещать
клиентские офисы АО «ЕИРЦ ЛО» с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.
АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает,
что большая часть услуг доступна через дистанционные сервисы.
Произвести
оплату единого платёжного документа можно:
1. В Личном кабинете
клиента https://market.epd47.ru. Без комиссии оплата взносов на капитальный
ремонт в адрес НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области». При оплате жилищных услуг взимается минимальная
комиссия в 0,7%.
2. Через мобильное
приложение «ЕИРЦ. Ленинградская область». Без комиссии оплата взносов на
капитальный ремонт в адрес НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области». При оплате жилищных услуг взимается минимальная
комиссия в 0,7%.
3. Без комиссии в АО
«Почта Банк» (Оплату можно совершить через кассу, Личный кабинет и мобильное
приложение «Почта Банк» и через терминалы и банкоматы АО «Почта Банк» в
ближайшем отделении «Почты России» в Вашем населённом пункте.
4. Без комиссии в ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» (подробные условия оплаты необходимо уточнить в банке).
5. С более подробным
списком платёжных агентов можно ознакомиться на сайте http://epd47.ru/ в
разделе Частным клиентам – Способы оплаты.
Передать
показания индивидуальных приборов учёта можно:
1. В Личном кабинете
клиента https://market.epd47.ru.
2. Через мобильное
приложение «ЕИРЦ. Ленинградская область».
3. С помощью
автоматизированной системы приёма показаний – 8 (812) 630-19-88
4. По телефону
колл-центра 8 (812) 630-20-10.
5. По телефонам
клиентских офисов, указанных в едином платёжном документе.
Обратиться
в АО "ЕИРЦ ЛО" можно:
1. По телефону по
телефону колл-центра 8 (812) 630-20-10.
2. Контакты
территориальных управлений размещены на сайте в разделе ОФИСЫ. 3. Через сервис
«Задать вопрос» на сайте http://epd47.ru. 4. Через сервис «Заказать обратный
звонок» http://epd47.ru.
5. Служба поддержки
сервиса Личный кабинет клиента support@epd47.ru