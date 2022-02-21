Мой друг - волонтёр

Жители региона в период с
17 февраля по 17 марта могут разместить в своих социальных сетях пост с
рассказом о знакомых волонтерах, или просто неравнодушных людях Ленинградской
области. Для участия в конкурсе необходимо рассказать про конкретные дела, с
указанием наименования муниципального района, прикрепить фотографии и указать
хештеги #команда47, #командазаботы и #мойдругволонтер.
«Многие хотя бы раз в
жизни тратили свое личное время на помощь пенсионерам, детям, людям с
ограниченными возможностями, малоимущим или иным социально незащищённым
категориям граждан. Зачастую подвиги делаются не публично и остаются
неизвестными. Вместе с тем, примеры такой заботы и неравнодушного отношения к
ближним заряжают энергией добра и воодушевляют окружающих. Мы хотим рассказать
о них», ― прокомментировала председатель комитета по социальной защите
населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.
Самые вдохновляющие
истории будут размещены на официальном сайте комитета, а также в аккаунтах
«Социальная защита Ленинградской области» в социальных сетях.