Мой друг - волонтёр

Жители региона в период с 17 февраля по 17 марта могут разместить в своих социальных сетях пост с рассказом о знакомых волонтерах, или просто неравнодушных людях Ленинградской области. Для участия в конкурсе необходимо рассказать про конкретные дела, с указанием наименования муниципального района, прикрепить фотографии и указать хештеги #команда47, #командазаботы и #мойдругволонтер.

«Многие хотя бы раз в жизни тратили свое личное время на помощь пенсионерам, детям, людям с ограниченными возможностями, малоимущим или иным социально незащищённым категориям граждан. Зачастую подвиги делаются не публично и остаются неизвестными. Вместе с тем, примеры такой заботы и неравнодушного отношения к ближним заряжают энергией добра и воодушевляют окружающих. Мы хотим рассказать о них», ― прокомментировала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.

Самые вдохновляющие истории будут размещены на официальном сайте комитета, а также в аккаунтах «Социальная защита Ленинградской области» в социальных сетях.