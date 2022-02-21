Петр Великий — в скульптуре и живописи

Творческий конкурс,
приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I, проводит Российское
военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры России.
Принять участие в
конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо
заполнить специальную форму на сайте великийпетр.рф.
Каждый автор может
оставить по одной заявке в шести номинациях: живопись, скульптура,
декоративно-прикладное искусство, литературные произведения, стрит-арт
произведения (граффити, различные скульптурные инсталляции) или предложить
новые формы, подразумевающие работы с использованием IT-технологий, в том числе
видео- и анимационные ролики.
Конкурс пройдет в два
этапа. Заявки на участие принимаются до 1 июня включительно. С 19 июля по 15
августа участники, успешно прошедшие первый этап, должны предоставить оригиналы
своих работ. Результаты объявят 15 сентября.
Победители в каждой из
номинаций в возрасте от 14 до 17 лет получат ультрасовременные планшеты для
образования и развития, а победители в возрасте от 18 до 35 лет – денежные
вознаграждения. Кроме того, все они получат приглашение на одну из
Всероссийских молодёжных общественных площадок в качестве почётных гостей.