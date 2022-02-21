Петр Великий — в скульптуре и живописи

Творческий конкурс, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I, проводит Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры России.

Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте великийпетр.рф.

Каждый автор может оставить по одной заявке в шести номинациях: живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, литературные произведения, стрит-арт произведения (граффити, различные скульптурные инсталляции) или предложить новые формы, подразумевающие работы с использованием IT-технологий, в том числе видео- и анимационные ролики.

Конкурс пройдет в два этапа. Заявки на участие принимаются до 1 июня включительно. С 19 июля по 15 августа участники, успешно прошедшие первый этап, должны предоставить оригиналы своих работ. Результаты объявят 15 сентября.

Победители в каждой из номинаций в возрасте от 14 до 17 лет получат ультрасовременные планшеты для образования и развития, а победители в возрасте от 18 до 35 лет – денежные вознаграждения. Кроме того, все они получат приглашение на одну из Всероссийских молодёжных общественных площадок в качестве почётных гостей.