Победа юных кинематографистов из Рождествено

Юные кинематографисты из Рождествено представили на конкурс «Дар созидания» свой небольшой видеофильм «Пришла коляда - открывай ворота!» По итогам конкурса «Радуга» стала лауреатом 3-й степени в номинации «Кинематографическое искусство».

Творческим коллективом «Радуга» при Рождественском Доме культуры руководит Виктория Сулоева. Съемки сюжетного видеоролика проходили в рамках творческого проекта «Возрождаем русские народные традиции». В проекте принимали участие ребята из коллективов Рождественского Дома культуры и местные жители. В фильме использованы фотографии фотографа Екатерины Вервека.

После радостного известия Виктория Сулоева поделилась: «Дорогие дети! Без вас этого фильма не было бы... Дорогая Ольга Сергеевна Конечных (заведующая Рождественским Домом культуры – прим. ред.)! Если бы не ваше сумасшедшее желание, в хорошем смысле этого слова, актерское мастерство наших детей никто бы не увидел. Всем от меня слова благодарности!»

А жители отмечают: «Как хорошо, что в селе живут такие творческие люди, активисты, патриоты своего села и прививают чувство любви к своему краю среди молодёжи».

Юлия Лысанюк