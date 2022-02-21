Победа юных кинематографистов из Рождествено

Юные кинематографисты из Рождествено представили на конкурс «Дар созидания» свой небольшой видеофильм «Пришла коляда - открывай ворота!» По итогам конкурса «Радуга» стала лауреатом 3-й степени в номинации «Кинематографическое искусство».
Творческим
коллективом «Радуга» при Рождественском Доме культуры руководит Виктория
Сулоева. Съемки сюжетного видеоролика проходили в рамках творческого проекта
«Возрождаем русские народные традиции». В проекте принимали участие ребята из
коллективов Рождественского Дома культуры и местные жители. В фильме
использованы фотографии фотографа Екатерины Вервека.
После
радостного известия Виктория Сулоева поделилась: «Дорогие дети! Без вас этого
фильма не было бы... Дорогая Ольга Сергеевна Конечных (заведующая
Рождественским Домом культуры – прим. ред.)! Если бы не ваше сумасшедшее
желание, в хорошем смысле этого слова, актерское мастерство наших детей никто бы
не увидел. Всем от меня слова благодарности!»
А
жители отмечают: «Как хорошо, что в селе живут такие творческие люди,
активисты, патриоты своего села и прививают чувство любви к своему краю среди
молодёжи».
Юлия
Лысанюк