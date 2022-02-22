Беженцев из Донбасса ждут в Ленинградской области

В ходе соцопроса ВЦИОМ 78 процентов россиян поддержали решение властей о приёме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы. К выезду в Россию призвали в пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

«В Ленинградской области всегда умели разделить чужую боль. Сейчас мы готовимся принять беженцев, большинство из них - дети. На сбор гуманитарной помощи откликнулись жители всех районов области, волонтеры и активисты участвуют в подготовке мест временного размещения беженцев», - отмечает губернатор региона Александр Дрозденко.

Председатель правления Ассоциации «Российское историческое общество» Константин Могилевский в интервью изданию «Лента.ру» отметил, что «у России не было другого выхода — мы своих не бросаем. Тут на самом деле невозможно представить себе ситуацию, когда бы мы отказали нашему народу в помощи».

«Принять и разместить у нас беженцев с Донбасса – решение правильное и с общегуманитарной точки зрения, и с точки зрения того, что в ЛНР и ДНР живут несколько сот тысяч граждан РФ, – передаёт слова члена Совета Федерации Константина Долгова «Взгляд.ру». - Сейчас у нас, можно сказать, проводится тест на человеколюбие, – отметил Долгов. – И в большинстве своем российское общество его проходит более чем успешно. <...> Уже более 40 регионов выразили готовность принять жителей Донбасса».

Политконсультант Алёна Август считает, что результаты опроса неудивительны и им можно верить, потому что несмотря на то, что юридически это не единая страна, по-человечески Россия остаётся в едином поле с республиками, сообщает издание «Ридус».

«Это люди, у которых здесь есть родственники, друзья, те, с кем учились. Ментально мы очень близкие народы. Границы в душе стереть нельзя. Люди тревожатся о своих близких и готовы принимать беженцев», — прокомментировала Август.

Она отметила, что одна из русских черт — помогать тем, кому сейчас плохо, и это видно по количеству активистов в регионах страны.

Адрес приёма гуманитарной помощи в Гатчинском районе: г. Гатчина, ул. Радищева, д. 2 (офис Гатчинского местного отделения партии «Единая Россия»).

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