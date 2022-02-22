Беженцев из Донбасса ждут в Ленинградской области
Первая группа беженцев из Донбасса выехала в Ленинградскую область. Тем временем, во всех районах региона продолжается сбор гуманитарной помощи.
В
ходе соцопроса ВЦИОМ 78 процентов россиян поддержали решение властей о приёме
жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские
регионы. К выезду в Россию призвали в пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и
Денис Пушилин.
«В
Ленинградской области всегда умели разделить чужую боль. Сейчас мы готовимся
принять беженцев, большинство из них - дети. На сбор гуманитарной помощи
откликнулись жители всех районов области, волонтеры и активисты участвуют в
подготовке мест временного размещения беженцев», - отмечает губернатор региона
Александр Дрозденко.
Председатель
правления Ассоциации «Российское историческое общество» Константин Могилевский в
интервью изданию «Лента.ру» отметил, что «у России не было другого выхода — мы
своих не бросаем. Тут на самом деле невозможно представить себе ситуацию, когда
бы мы отказали нашему народу в помощи».
«Принять
и разместить у нас беженцев с Донбасса – решение правильное и с
общегуманитарной точки зрения, и с точки зрения того, что в ЛНР и ДНР живут
несколько сот тысяч граждан РФ, – передаёт слова члена Совета Федерации Константина
Долгова «Взгляд.ру». - Сейчас у нас, можно сказать, проводится тест на
человеколюбие, – отметил Долгов. – И в большинстве своем российское общество
его проходит более чем успешно. <...> Уже более 40 регионов выразили
готовность принять жителей Донбасса».
Политконсультант
Алёна Август считает, что результаты опроса неудивительны и им можно верить,
потому что несмотря на то, что юридически это не единая страна, по-человечески
Россия остаётся в едином поле с республиками, сообщает издание «Ридус».
«Это
люди, у которых здесь есть родственники, друзья, те, с кем учились. Ментально
мы очень близкие народы. Границы в душе стереть нельзя. Люди тревожатся о своих
близких и готовы принимать беженцев», — прокомментировала Август.
Она
отметила, что одна из русских черт — помогать тем, кому сейчас плохо, и это
видно по количеству активистов в регионах страны.
Адрес
приёма гуманитарной помощи в Гатчинском районе: г. Гатчина, ул. Радищева, д. 2 (офис Гатчинского
местного отделения партии «Единая Россия»).
График
работы пункта:
22.02
(вторник) 09:00 - 18:00
23.02
(среда) 10:00 - 18:00
Телефон
для связи: 8-981-152-24-91