Фонд «Алёша» запускает «День открыток» — необычный способ спасать детские жизни!
Все знают, как важно делать добрые дела. А фонд «Алёша» придумал для этого оригинальный способ! С 1 по 11 марта пройдёт акция «День открыток», где каждый сможет спасти детскую жизнь очень необычным способом.
Подопечные фонда «Алёша» — маленькие дети. И сами малыши очень хотели как-то отблагодарить тех, кто им помогает. Фонд решил поддержать детское желание сказать: «СПАСИБО».
Детки нарисовали для своих спасителей яркие, красочные, по-настоящему крутые открытки! Просто зайдите на сайт фонда и посмотрите. Если какая-то из них или сразу несколько найдут отклик в вашей душе, то вы сможете получить эту открытку себе. Для этого нужно сделать пожертвование на любую сумму и тогда фонд вышлет открытку маленького художника на ваш электронный адрес.
Все собранные средства идут в полном объёме на того малыша, который нарисовал рисунок. Поэтому ценность открытки гораздо больше суммы пожертвования, её цена — это спасённая жизнь маленького человека с тяжелым заболеванием.
Как получить открытку:
1. Переходите на сайт — https://aleshafond.ru/children/pictures
2. Выбирайте одну или несколько открыток
3. Делайте пожертвования на любую сумму
4. Получите открытку на e-mail (обязательно укажите реальный адрес)
Впереди весна и 8 марта. Такая открытка будет фантастическим подарком с особенным смыслом. Что-то более интересное сложно придумать. К тому же такой открыткой вы делаете сразу два подарка — подопечному фонда, чью жизнь вы спасаете, и человеку, который получит от вас открытку. Идеально! И, кстати, для хорошего подарка повод не нужен.
Участвуйте в акции «День открыток»» с 1 по 11 марте на странице https://aleshafond.ru/children/pictures