Фонд «Алёша» запускает «День открыток» — необычный способ спасать детские жизни!

Подопечные фонда «Алёша» — маленькие дети. И сами малыши очень хотели как-то отблагодарить тех, кто им помогает. Фонд решил поддержать детское желание сказать: «СПАСИБО».

Детки нарисовали для своих спасителей яркие, красочные, по-настоящему крутые открытки! Просто зайдите на сайт фонда и посмотрите. Если какая-то из них или сразу несколько найдут отклик в вашей душе, то вы сможете получить эту открытку себе. Для этого нужно сделать пожертвование на любую сумму и тогда фонд вышлет открытку маленького художника на ваш электронный адрес.

Все собранные средства идут в полном объёме на того малыша, который нарисовал рисунок. Поэтому ценность открытки гораздо больше суммы пожертвования, её цена — это спасённая жизнь маленького человека с тяжелым заболеванием.

Как получить открытку:

1. Переходите на сайт — https://aleshafond.ru/children/pictures

2. Выбирайте одну или несколько открыток

3. Делайте пожертвования на любую сумму

4. Получите открытку на e-mail (обязательно укажите реальный адрес)

Впереди весна и 8 марта. Такая открытка будет фантастическим подарком с особенным смыслом. Что-то более интересное сложно придумать. К тому же такой открыткой вы делаете сразу два подарка — подопечному фонда, чью жизнь вы спасаете, и человеку, который получит от вас открытку. Идеально! И, кстати, для хорошего подарка повод не нужен.

Участвуйте в акции «День открыток»» с 1 по 11 марте на странице https://aleshafond.ru/children/pictures