«Герои книги – моя совесть»

Прародителем семейного древа Прокудиных-Горских был татарский князь, который перешел в войско Дмитрия Донского и принял православное имя Петр. Он храбро сражался на Куликовом поле. В течение нескольких столетий семья Прокудиных-Горских дала России воинов, прославившихся на полях сражений, среди них: участник боев под Аустерлицем, герои Отечественной войны 1812 года, участник обороны Севастополя в Крымской войне. Члены этой фамилии снискали известность своей благотворительностью, знакомством с Серафимом Саровским, литературными трудами и изобретательством.

Известно в истории литературы имя Михаила Ивановича Прокудина-Горского, одного из первых русских писателей и драматургов конца 18 – начала 19 века. Правнуком этого писателя был Сергей Михайлович Прокудин-Горский, изобретатель, фотограф, пионер цветной фотографии в России. Он оставил после себя около трех тысяч фотографий, запечатлевших достопримечательности Российской империи в цвете. В книге С. М. Прокудину-Горскому посвящена отдельная глава.

Автор рассказывает о членах своего рода удивительно зримо, тепло, как о самых близких друзьях. В книге соединяется серьезное исследование с очень личной, лирической интонацией, поэтому читатель как бы становится очевидцем событий, перед ним разворачивается спираль исторических событий в стране на примере одной семьи. Привожу слова Натальи Андреевны: «Жизнь людей стоит перед моими глазами, я слышу их голоса, вижу события так ярко, как кадры сериала». Вероятно, поэтому автор запечатлела эти картины в трех пьесах из цикла «Сцены из жизни Прокудиных-Горских». Они посвящены основателю рода Петру Горскому, писателю Михаилу Прокудину-Горскому и членам семьи – участникам Отечественной войны 1812 года.

Наиболее теплые и нежные страницы книги – воспоминания о родителях, о «мамочке», только так называет автор свою маму, Марию Владимировну Нарышкину, которая прожила долгую жизнь – 104 года, и сделала все, чтобы у ее дочери осуществились все мечты и реализовались возможности.

В конце книги представлена поколенная роспись рода (22 колена, начиная с участника Куликовской битвы). В книге много отсылок к литературе, книгам, что позволит значительно расширить свои знания пытливым читателям. Книга отлично издана, в твердой обложке, на хорошей бумаге и содержит много редких фотографий.

Гатчинцам это издание будет интересно еще и потому, что здесь встречаются упоминания о нашем городе. В Гатчине жил Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Он был директором правления «Товарищества Гатчинских колокольного, медеплавильного и сталелитейного заводов», был женат на Анне Александровне Лавровой. В Гатчине у них родились дети – Дмитрий, Екатерина и Михаил.

В 30-е годы 20 века в гатчинском дворце работали родители Н. А. Нарышкиной-Прокудиной-Горской: научным сотрудником - Андрей Валентинович Помарнацкий и экскурсоводом - Мария Владимировна Нарышкина. И как утверждает семейная легенда, одно из первых слов, произнесенных будущим автором книги, было «Атина» или «Гатчина». Наталья Андреевна с любовью относится к нашему городу и, передавая книги Центральной городской библиотеке им. А. И. Куприна, надеется, что они найдут своего читателя и будут полезны «всем, кому дорога история России».

Н. В. Юронен, ЦГБ им. А. И. Куприна