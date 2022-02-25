Один развод – два новых брака

По словам руководителя комитета по делам ЗАГС администрации Гатчинского района Нины Лашковой, итоги 2021 года показали увеличение количества записей всех актов гражданского состояния. Коронавирус и тут внес свои коррективы: смертей в 2021-м регистрировалось больше, чем в 2020, а в 2020-м – больше, чем в 2019. Каждый раз это количество возрастало примерно на 400. 2022 год начался с позитива: число зарегистрированных смертей в январе уменьшилось.

Говоря об итогах минувшего года, Нина Станиславовна отмечает рост всех показателей:

- В 2021 году браков было зарегистрировано чуть больше тысячи, в 2020 – 900. Но больше стало и разводов, и установлений отцовства, и усыновлений. Рождений в 2021 году зарегистрировано чуть больше 1700, смертей – более 4500.

Места регистрации смерти ограничены

С сентября 2021 года регистрация смерти производится в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 26 августа 2021 года «О внесении изменений в постановление правительства ЛО» от 13 августа 2020 года «О мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции». До пандемии регистрация смерти была экстерриториальна. Теперь эта возможность ограничена.

- Мы регистрируем только смерть жителей Ленинградской области, – поясняет Нина Лашкова. – Смерть жителей других регионов регистрируется исключительно в случае гибели в результате ДТП на территории Ленобласти или смерти в стационаре. Если, допустим, петербуржец скончался у себя на даче в Гатчинском районе, смерть следует регистрировать по месту прописки.

Даже если вам немного за 30…

По данным гатчинского загса, в брак теперь вступают ближе к тридцати и за тридцать. Как в Европе. Сначала молодые люди получают образование, строят карьеру – потом задумываются о создании семьи. Детей рожают, соответственно, тоже позже. Больше стало так называемого осознанного родительства.

Поменялась и возрастная разница у молодых супругов. Если раньше было принято, чтобы жених был старше, то теперь – наоборот. Много заключается браков, где невеста старше лет на восемь-десять.

Есть и возрастные пары. Но это, как правило, люди, прожившие вместе много лет и наконец собравшиеся оформить свои отношения.

А про венчание сейчас не слышно. Еще в начале двухтысячных часто просили состыковать регистрацию и венчание в церкви, а теперь этот вопрос не поднимается.

- Печально, что мы вынуждены ограничивать присутствие гостей на торжественной регистрации, – признается Нина Станиславовна. – Все уже устали от этих ограничений, но постановления никто не отменял: не более десяти гостей с соблюдением масочного режима.

Можно через МФЦ и «Госуслуги»

Прием в гатчинском загсе ведется по предварительной записи. Летом загс был открыт полностью, теперь опять – «красная зона», запись по телефону. Очередь большая. Проблема еще и в том, что сотрудники тоже болеют.

Как и раньше, заявление на регистрацию брака можно подать заранее – за год. Сделать это можно и в многофункциональном центре, и на «Госуслугах». Там выставлены доступные для регистрации брака дни и часы. По словам Нины Лашковой, «Госуслугами» пользуются активно:

- Люди регистрируются на портале госуслуг, и мы каждый день с утра видим у себя в программе, кто записался, и принимаем документы в цифровом формате. Но потом мы – по собственной инициативе – обзваниваем граждан и подтверждаем получение заявления. Также и с МФЦ: нам привозят пакет документов, мы их принимаем и потом делаем контрольный звонок.

Загс работает в тесном контакте с МФЦ. Раньше многофункциональные центры могли только принимать заявления на брак и регистрировать рождение. С 2021 года в МФЦ принимают заявления на расторжение брака.

Также в 2021 году была отменена привязка к территории. Дубликат любого свидетельства можно получить в любом загсе, независимо от прописки и места его первоначальной выдачи. База единая. Например, житель Петербурга или Гатчины может получить дубликат свидетельства в гатчинском загсе, даже если этот документ был выдан в другом регионе.

ЗАГС – это не перевалочный пункт

Количество разводов возросло. И дело тут не столько в пандемии. По данным гатчинского загса, статистику делают граждане ближнего зарубежья. Приезжие из Узбекистана, Таджикистана вступают в брак с местными девушками, в большинстве случаев, не для создания семьи. Они женятся на россиянке, получают российское гражданство, потом разводятся, выписывают сюда свою половину из Средней Азии, вступают в брак с ней и начинают жить здесь семьей.

Выявить эту фиктивность в момент подачи документов невозможно. Поэтому они заключают брак, делают свои дела и разводятся. Статистика растет. Но за последний месяц две такие пары были изобличены – постфактум, браки аннулированы.

- Обидно за институт брака, – говорит Нина Станиславовна. – Нельзя делать из загсов перевалочный пункт. Почему-то иностранные граждане себе это позволяют.

Настасья и Филипп

Торжественную регистрацию рождений приостановили из-за пандемии. Чествование золотых и серебряных свадебных юбиляров тоже. Но центральные праздники в загсе проводятся: День семьи, любви и верности, День защиты детей, Международный день семьи. Хотя и в усеченном формате.

Большинство родителей по-прежнему следуют моде в именовании своих детей. В 2021 году все так же были популярны имена для мальчиков: Максим, Александр, Артем, Егор, Тимофей. Для девочек: София, Анна, Анастасия, Ксения.

В числе редких имен – Анатолий, Борис, Спартак, Тихон, Филипп, Аглая, Аксинья, Зоя, Надежда и Настасья. Именно Настасья, а не Анастасия.

Отдельной строкой идут национальные имена, которые дают своим детям представители ближнего зарубежья.

Под марш Мендельсона – или по-тихому?

Велика ли разница между свадьбой и неторжественным заключением брака – с точки зрения подачи заявления?

Для торжественной регистрации выбираются определенные дни, сотрудники загса готовятся к этому мероприятию.

- Мы же не дворец бракосочетаний, – поясняет Нина Станиславовна, – как в Петербурге, например, № 1 или № 2, которые занимаются только браками. Мы обычный загс. Регистрация браков занимает одну десятую нашей работы, которая состоит из многого другого: справки, повторные свидетельства, запросы международных документов, внесение исправлений, те же разводы и прочее.

Неторжественная регистрация брака – это просто юридическое оформление отношений. Жених и невеста говорят «да» и расписываются в книге. Но механизм записи на регистрацию тот же самый, что и на торжественную регистрацию. И тоже на год вперед.

Обычно свадьбы проходят по пятницам, летом добавляется суббота, потому что с июня по октябрь всегда наплыв. Пандемия подсократила число свадеб, но летние месяцы все равно востребованы.

Супер-сервис: гербовых свидетельств не будет

В 2021 году сотрудники загса сверяли количество актовых записей на бумажном носителе с данными, загруженными в базу. Гатчинский загс один из первых закончил эту выверку, и все совпало. В этом году новая задача – привести в соответствие качество.

- Сведения загружали не наши сотрудники, а люди, не имеющие отношения к работе загса, – говорит Нина Лашкова. – Они могли ошибиться. В частности, неправильно внести названия населенных пунктов. Наша задача – выверить сведения на бумажном и электронном носителях. Чтобы у других загсов не было проблем. Мы-то здесь неточность заметим, а если, допустим, наш документ будут выписывать в Москве, где работники загса не знакомы с нашей топонимикой, документ окажется с ошибкой.

Как рассказала Нина Станиславовна, готовится к вводу супер-сервис, при котором гербовых свидетельств не будет вообще.

Например: родился ребенок. Роддом загружает в электронную базу сведения о его рождении (сейчас это медицинское свидетельство, которое приносят в загс для регистрации рождения). Родители через портал госуслуг подают в загс заявление о регистрации рождения. Загс получает в электронном виде и это заявление, и медицинское свидетельство из роддома и проводит регистрацию рождения.

После регистрации акта гражданского состояния – в данном случае, рождения человека, происходит рассылка сведений по всем органам: в Пенсионный фонд, в комитет соцзащиты, в налоговую службу и т.д.

Гербовый документ при такой электронной регистрации выдаваться не будет. Он может быть выдан позже, по желанию родителей. Это давно практикуется в Прибалтике и других странах. Там нет гербового документа, вместо него – выписка из реестра.

- Ленинградская область не участвует в тестировании сервиса, – уточняет Нина Лашкова. – Мы будем по факту принимать то, что протестируют другие регионы. Пользуясь случаем, хотела бы всем пожелать, чтобы эта эпидемия поскорее закончилась, и мы могли бы снова без всяких ограничений всех женить. Я редко провожу сама процедуру регистрации. Но вот недавно регистрировала молодых ребят – торжественно, хоть и с соблюдением предосторожностей. И даже при малом количестве гостей и масочном режиме получила настоящий заряд энергии и счастья! После каждой торжественной регистрации невольно чувствуешь себя вдохновленной. А если бы не ковид, все было бы еще более красиво.

- Нина Станиславовна, перед вами прошли уже тысячи пар молодоженов и разводящихся. Что отличает нынешнее поколение?

- У современных молодых людей все происходит быстрее и проще: быстро сошлись, быстро разошлись. Недолго думая, женятся, рожают детей, берут ипотеку. Потом также легко разводятся. Но, как говорят, во всем надо видеть хорошую сторону: один развод – это два новых брака…

Екатерина Дзюба