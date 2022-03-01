Область готовится к сезону капремонтов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил перед Фондом капремонта многоквартирных домов региона задачу ускорить проведение работ, чтобы все они завершались летом-осенью. Поэтому подготовка аукционной документации и проведение торгов по объектам 2022 года начались раньше. Все аукционы уже объявлены, заключена большая часть договоров на проведение работ. В начале строительного сезона подрядные организации, победившие на открытых аукционах, смогут выйти на объекты и незамедлительно приступить к работе.

В 2022 года в Ленинградской области планируется провести работы на 945 многоквартирных домах. Предусматривается, в частности, капремонт кровель, фасадов, фундаментов, внутренних систем отопления, газо-, водо-, электроснабжения, лифтов. Гарантия подрядчика на проведенные работы — 5 лет.

Еще одно важное решение — ускорять капитальный ремонт кровель и систем отопления, чтобы такие работы завершались до 15 августа и не отдаляли начало отопительного сезона в отремонтированных домах. Как отметили в ЦУР Ленинградской области после анализа обращений жителей в Фонд капремонта, ленинградцы позитивно оценили такое решение.