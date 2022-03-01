Водителей начнут штрафовать за отсутствие диагностической карты

Сразу надо оговориться, что в связи с тем, что техосмотр для легковушек и мотоциклов физических лиц стал добровольным, если машина не используется для коммерческих перевозок или в служебных целях, то водителям таких автомобилей ничего не грозит. Штрафовать за отсутствие техосмотра будут водителей тех автомобилей, которые должны его проходить в обязательном порядке. Это автобусы, такси, грузовики, спецтранспорт, который оборудован мигалками, а также транспорт, перевозящий опасные грузы.

Наказать за такое нарушение можно только один раз в сутки. Это прямо прописано в законе. То есть автовладельцу предоставляется возможность исправить оплошность, если отсутствие диагностической карты было именно оплошностью.

Изначально предполагалось, что выявлять машины без техосмотра будут камеры автоматической фиксации. Однако с 1 марта эта функция камер не заработает. Когда она заработает - никому неизвестно. С ней много сложностей именно технического порядка. Необходимо, чтобы электроника четко отделяла автомобили, которые участвуют в коммерческой или служебной деятельности от именно личных машин, использующихся для перевозки самого владельца и его семьи.

Но инспекторы на дороге всегда могут проверить диагностическую карту у тех, у кого она должна быть. Так что штрафы с 1 марта собираться начнут. Пусть и не в тех объемах, как это было бы, если бы таких нарушителей выявляли автоматические камеры.

«Российская газета» https://rg.ru/2022/02/28/voditelej-nachnut-shtrafovat-za-otsutstvie-diagnosticheskoj-karty.htmlhttps://rg.ru/2022/02/28/voditelej-nachnut-shtrafovat-za-otsutstvie-diagnosticheskoj-karty.html