Будьте бдительны: мошенничество на повышении цен на технику

Чаще всего сайты мошенников максимально похожи на реальные и тем самым дополнительно вводят пользователей в заблуждение. Так как в поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в «хвост» из-за рекламы легальных ретейлеров, их основной канал распространения – ссылки в мессенджерах и группы в социальных сетях, где пользователя мотивируют кликнуть обещания суперскидок, низких цен и ассортимента товаров с «прежним» ценником.

Если в столь неспокойной обстановке вы все же хотите приобрести необходимый гаджет или прибор, то следует с особым вниманием изучать сайт продавца, а также соблюдать принципы цифровой безопасности.

Рекомендации Центра цифровой экспертизы Роскачества:

• Будьте внимательны к рекламным рассылкам и ссылкам на магазины в соцсетях. Как правило, основные каналы мошенников, занимающихся фишингом, – это письма, приходящие в почту, мессенджеры, а также ссылки в соцсетях. Переходить по таким ссылкам не рекомендуется: слишком велика вероятность поддельных ссылок.

• Ищите нужный товар сами на сайтах проверенных интернет-магазинов, на официальных сайтах дилеров и известных сетей.

• Сравнивайте цены на разных ресурсах и не покупайте там, где «сильно дешево» — это небезопасно.

• Проверяйте реквизиты интернет-магазина перед покупкой. На мошеннических сайтах чаще всего размещены реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, соответственно, покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется.

• Проверьте дату создания сайта через сервис WhoIs. Если «интернет-магазин» был создан неделю назад, то это скорее всего клон официального сайта. Также проверяйте написание сайта в адресной строке. Мошенники могут использовать похожие названия, которые будут отличаться одной буквой или цифрой или использовать другую доменную зону (например, BU вместо RU).

• Не поддавайтесь на манипуляции (всплывающие заманивающие баннеры, акции с таймерами оставшегося времени, надпись «этот товар вместе с вами смотрят N человек» и многое другое). Все эти приемы подгоняют вас совершить покупку, они работают на ваши эмоции. Кстати, ими злоупотребляют и «честные» сайты. Не ведитесь — это маркетинговая уловка.

• Заведите отдельную карту для онлайн-покупок, желательно виртуальную. Не храните на ней много денег или установите лимиты на траты, если это позволяет ваш банк.