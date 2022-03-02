Будьте бдительны: мошенничество на повышении цен на технику
В последние дни значительно возросло количество фейковых сайтов, предлагающих купить технику по старым ценам или со скидкой. Центр цифровой экспертизы Роскачества составил рекомендации, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Чаще всего сайты мошенников максимально похожи на реальные и тем самым дополнительно вводят пользователей в заблуждение. Так как в поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в «хвост» из-за рекламы легальных ретейлеров, их основной канал распространения – ссылки в мессенджерах и группы в социальных сетях, где пользователя мотивируют кликнуть обещания суперскидок, низких цен и ассортимента товаров с «прежним» ценником.
Если в столь неспокойной обстановке вы все же хотите приобрести необходимый гаджет или прибор, то следует с особым вниманием изучать сайт продавца, а также соблюдать принципы цифровой безопасности.
Рекомендации Центра цифровой экспертизы Роскачества:
• Будьте внимательны к рекламным рассылкам и ссылкам на магазины в соцсетях. Как правило, основные каналы мошенников, занимающихся фишингом, – это письма, приходящие в почту, мессенджеры, а также ссылки в соцсетях. Переходить по таким ссылкам не рекомендуется: слишком велика вероятность поддельных ссылок.
• Ищите нужный товар сами на сайтах проверенных интернет-магазинов, на официальных сайтах дилеров и известных сетей.
• Сравнивайте цены на разных ресурсах и не покупайте там, где «сильно дешево» — это небезопасно.
• Проверяйте реквизиты интернет-магазина перед покупкой. На мошеннических сайтах чаще всего размещены реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, соответственно, покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется.
• Проверьте дату создания сайта через сервис WhoIs. Если «интернет-магазин» был создан неделю назад, то это скорее всего клон официального сайта. Также проверяйте написание сайта в адресной строке. Мошенники могут использовать похожие названия, которые будут отличаться одной буквой или цифрой или использовать другую доменную зону (например, BU вместо RU).
• Не поддавайтесь на манипуляции (всплывающие заманивающие баннеры, акции с таймерами оставшегося времени, надпись «этот товар вместе с вами смотрят N человек» и многое другое). Все эти приемы подгоняют вас совершить покупку, они работают на ваши эмоции. Кстати, ими злоупотребляют и «честные» сайты. Не ведитесь — это маркетинговая уловка.
• Заведите отдельную карту для онлайн-покупок, желательно виртуальную. Не храните на ней много денег или установите лимиты на траты, если это позволяет ваш банк.