Осторожно: «Аферист-инвест»!

26-го февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 32-летней жительницы Сяськелево. В социальной сети «Инстаграм» она увидела объявление о «Газпром-инвестициях». Перейдя по ссылке, оставила заявку. С ней связался по телефону мужчина, представился Яном Петровым и сказал, что, чем больше она внесет денег, тем лучше. Девушка поверила и перевела на продиктованный счет 12 тысяч рублей. Потом позвонил другой мужчина, представившийся Александром Юрьевичем Трофимовым, и стал объяснять, как работать на данной платформе.

В итоге потерпевшая взяла в приложении Сбербанка кредит на 200 тысяч, а в приложении «Тинькофф – на 227 тысяч рублей. И все деньги через «Бинанс» перевела на счет мошенников. Ущерб превысил четыре сотни.

43-летний житель Гатчинского района пытался заработать на бирже в интернете с помощью брокерской компании Avgstar. В итоге неизвестный злоумышленник, злоупотребив доверием «инвестора», завладел его деньгами в сумме 638 тысяч рублей. Потерпевший самостоятельно перевел ему свои деньги.

По факту мошенничеств в значительном размере возбуждены уголовные дела.