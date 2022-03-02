«ПРОФэлемент» для гатчинских школьников

Игры проходят для учеников 8-х классов, потому что именно в этом возрасте есть достаточно времени для решений и подготовки. Часть подростков планирует идти после 9 класса в колледж или техникум, и для них важно заранее определиться с учебным заведением, узнать условия поступления и быть к ним готовыми. Те же задачи и у ребят, которые нацелены после 11 класса поступить в ВУЗ. Так что в восьмом классе - самое время подумать о будущей профессии.

«ПРОФэлемент» начинается с вводной беседы. Ребятам рассказывают, на каких принципах строится выбор, на что обратить внимание, как ориентироваться в большом разнообразии и сузить круг, где изучить информацию, какие дополнительные тесты можно пройти для определения сферы будущей профессии и многое другое.

Далее идет сам игровой процесс, где ребята посещают 6 станций - областей деятельности. На каждой их знакомят с элементами различной профессиональной деятельности. Например, одна из станций – работа с людьми, помощь людям. Здесь важно уметь общаться, доносить информацию, быть стрессоустойчивым. Ребята достают карточки со словами, которые должны объяснить друг другу, не используя само слово и синонимы. Это помогает найти нужные слова и подход к любому человеку.

После выполнения всех заданий участники смогут определить деятельность, которая им ближе. В конце игры каждый получает памятку по профориентации, которая поможет более подробно ознакомиться с будущей профессией, а также список информационных порталов и сайтов, на которых легко и просто посмотреть все, что нужно - от выбора профессии до учебных заведений.

«Обычно весь класс с интересом подключается к процессу, ребята задают вопросы и активно участвуют в заданиях. Это значит, что мы добились нужного результата, и это очень приятно. Бывают исключения, когда ученики отвлекаются и несерьезно настроены, с такими работать сложнее, но и к ним находим подход. Игра длится полтора часа и, конечно, этого мало, чтобы рассказать обо всем и уделить достаточно внимания каждому. Но если у кого-то возникают трудности, мы проводим индивидуальные бесплатные консультации», - рассказывает специалист ГДМ Надежда Кузоятова.

Индивидуальные консультации проходят для детей с родителями, во время которых разбирают навыки и способности ребенка, физические и психологические возможности, а также интересы. В сложных ситуациях учитывают даже фильмы, музыку, компьютерные игры и книги, которыми интересуется ребенок. В конце консультации предлагают 3-5 профессий, которые можно глубже самостоятельно изучить, и рекомендации по профильным учебным заведениям.

Родителям важно помочь своим детям определиться в таком разностороннем мире, но при этом главное – не решать за них, а учитывать их желания, умения и интересы, направить на нужный путь. А Гатчинский Дворец молодежи с радостью поможет с этим.

Виктория Ляпочкина