Регион поддержит экономику

Оперативный штаб будет отслеживать ситуацию в экономике и возникающие проблемные вопросы через оперативный мониторинг, разрабатывать и принимать меры поддержки бизнеса, готовить предложения для обеспечения устойчивого развития экономики региона, взаимодействовать с федеральными органами власти, институтами развития бизнеса Ленинградской области.

В его составе — представители региональной и муниципальной власти, деловых объединений и бизнес-сообщества, федеральных структур. Обеспечивать деятельность оперштаба будет комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

«Мы на связи со всеми организациями Ленинградской области и совместно ищем пути решения возникающих проблем. Подчеркну, что мы одинаково внимательно относимся как к предприятиям с иностранным участием, так и с российскими капиталом, не разделяя работодателей региона на своих и чужих. Я благодарен иностранным инвесторам, которые в столь непростые времена продолжают работать в нашем регионе, мы гарантируем, что сохраним для них все ранее принятые меры поддержки бизнеса», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Заседание рабочей группы штаба уже прошло сегодня, а в полном составе штаб под председательством губернатора запланирован на следующей неделе, в заседании примут участие представители системообразующих предприятий и предприятий с участием иностранного капитала.

Экономический блок правительства Ленинградской области в настоящее время собирает проблематику предприятий региона и готовит предложения на федеральный уровень по поддержке бизнеса и развитию импортозамещения и реализации в регионе.

Также будет принят ряд мер в сфере малого и среднего бизнеса. В частности, рассматривается инициатива о корректировке показателей результативности использования субсидий для предпринимателей Ленинградской области, получивших их в 2021 году, также разработано предложение на федеральный уровень по снятию трёхлетнего ограничения на получение субсидий тем предпринимателям, которые ранее не выполнили показатели по итогам господдержки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.