Женщины региона — за сплоченность

Спикер областного парламента Сергей Бебенин, открывая круглый стол «Женщина в современном обществе», первым приветствовал участников встречи, темами для обсуждения на которой стали материнство и детство, поддержка старшего поколения, образование и здравоохранение, гендерная политика и т.д.

Вице-губернатор по внутренней политике региона Анна Данилюк отметила своевременность и актуальность встречи, её особое значение.

«Все мы видим, насколько изменилась обстановка в последние дни. Весь мир сегодня с напряженностью следит за развитием ситуации в Украине. И данный информационный фон перекрывает все остальные события. Решение, принятое главой государства, было очень трудным, но видимо единственно возможным в данной ситуации. И сегодня мы должны быть едины как никогда, мы должны быть верны своему Отечеству. Мы должны вместе противодействовать информационным атакам и фейкам, которые сегодня льются непрерывным потоком на наших жителей.

Сегодня я призываю всех присутствующих использовать свое влияние, свой опыт, свое положение и авторитет для недопущения роста социальной напряженности, недопущения даже намека на панику. Сейчас будущее нашей страны зависит от сплоченности, стойкости и эмоциональной устойчивости нашего общества. Нашим жителям нужна сейчас как никогда эмоциональная и честная информационная поддержка. И все ленинградские женщины должны найти правильные слова и солидарно оказать такую поддержку нашим жителям, своим близким», — отметила она.

О реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин в Ленобласти доложила председатель регионального комитета по социальной защите Анастасия Толмачёва. Особое внимание она уделила сфере здравоохранения и здорового образа жизни. Так, в 2021 году был проведен медицинский осмотр более 17,5 тысяч несовершеннолетних, также его прошли более 110 тысяч взрослых женщин - цифры, с учетом действующих на тот момент ограничений, вполне достойные.

С итогами деятельности выступила председатель Ленинградского областного регионального отделения Союза женщин России Татьяна Толстова. По ее словам, за два года существования отделения было сделано очень многое: на сегодняшний день женсоветы действуют в каждом районе Ленинградской области. Все они работают на базе библиотек, но в Тосненском районе объединение женщин скоро получит офисы в Тосно и Никольском. «Мы стараемся внести добрую повестку в общее информационное поле, делая основной упор на всем, что связано с материнством и детством», - отметила она.

Председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям областного парламента Станислав Еремеев в заключительном слове признался в любви всем женщинам: «Наши базовые ценности известны - это семья, дети, Родина. И все это объединено одним общим понятием - любовь. А какая любовь без вас? Мы вас любим, дорогие!»