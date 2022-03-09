Школьников ждут на онлайн-олимпиадах

Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» уже стартовала и проводится до 13 марта, «Я люблю русский язык» ― с 28 марта до 17 апреля, «Я люблю окружающий мир» ― с 4 по 25 апреля.

Задания составили методисты Яндекс.Учебника и эксперты Центра педагогического мастерства, а партнером олимпиады стала Академия Министерства просвещения России.

Все задачи в олимпиадах вписаны в интерактивный сюжетный квест, что позволяет ребенку учиться на знакомом ему цифровом языке. Задания наглядно показывают, как знания, полученные в школе, можно применять в жизни.

Например, задания по математике ориентированы на решение практических жизненных ситуаций, задачи по окружающему миру знакомят ребенка с научными методами изучения мира, а в русском языке используются знакомые всем детям смайлики и повседневные фразы.

Участвовать в олимпиаде могут ученики с 1 по 4 класс вне зависимости от уровня их знаний. Ребенка может зарегистрировать учитель или родитель на сайте https://education.yandex.ru/olymp. Для первоклассников все задания сопровождаются озвучкой.

Победители определяются как по отдельным предметам, так и по сумме достижений во всех соревнованиях. На решение заданий по каждому предмету дается 60 минут. Итоги всех олимпиад подведут 26 апреля.