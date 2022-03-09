В Гатчине сразятся юные хоккеисты

Соревнования «Лига школьного спорта Ленинградской области» пройдут 12 марта в Гатчине на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Мариенбург».

В состязании примут участие хоккейные команды из всех районов Ленинградской области. Мальчишки и девчонки 7-8 классов будут бороться за главный приз Лиги школьного спорта Ленинградской области.

Напомним, что проект «Детский спорт» инициирован трехкратной олимпийской чемпионкой, заместителем председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Ириной Родниной. Его цель ― приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

В рамках проекта «Детский спорт» в Ленинградской области реализуется три направления и инфраструктурные программы: «Школа ― территория спорта», «Дворовый тренер» и «Спорт ― мосты». Инфраструктурные программы включают в себя реконструкцию спортивных залов в сельских школах, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов. Также в регионе создана система спортивных соревнований и мероприятий для школьных спортивных клубов — Лига школьного спорта.